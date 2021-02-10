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Привет, друзья! Продолжаем радовать вас обзорами новых смартфонов от наших любимых китайских (и не только) компаний. Сегодня внимание уделим долгожданному горячему пирожку от американского бренда Google – Pixel 7A. Только здесь мы вас, к сожалению, не порадуем, а наоборот расстроим.

Мы знаем, как много пользователей ждали этот телефон с надеждой, что наконец-то вышел достойный субфлагман, и не от китайцев. Вот только Google приготовила нам неприятный сюрприз. Не будем больше мучить вас ожиданием, поэтому погнали осматривать Пиксель 7А.

Google Pixel 7A – это самый плохой смартфон бренда!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса и габариты

Дисплей

Производительность

Интерфейс

Камеры

Коммуникации

Автономность

Цена

Выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.1″ Разрешение экрана: 1080х2400 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 90 Гц, плотность пикселей – 429 ppi Материалы корпуса: Алюминиевые рамки, задняя пластиковая крышка Цвета: Коралловый, голубой, белый, темно-серый Габариты: 152 x 72.9 x 9 мм по весу 193.5 г. Влагозащита: IP67 Процессор: 5-нанометровый Google Tensor G2 Графический ускоритель: Mali-G710 MP7 Количество ядер: Два ядра Cortex-X1 с тактовой частотой 2.85 ГГц + два ядра Cortex-A78 с частотой 2.35 ГГц + четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1.80 ГГц Варианты памяти: 8/128 ГБ Операционная система: Android 13 Основная камера: Главный модуль: разрешение 64 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 26mm, размер матрицы 1/1.73", размер пикселя 0.8µm, Dual Pixel PDAF (двухпиксельный фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер пикселя 1.12µm

Запись видео в максимальном разрешении 4K@/60fps Фронтальная камера: Разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 20mm, размер пикселя 1.12µm Запись видео в 4K @ 30fps Коммуникации: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC Звук: Стерео Аккумулятор: 4385 мАч Быстрая зарядка: Проводная 18 Вт и беспроводная 7.5 Вт Цена: Около 23 000 грн

pixel 7a

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Первое впечатление от Pixel 7A неоднозначное. Сразу настораживает OLED-экран с небольшой частотой обновления 90 Гц, и максимальную яркость производитель не указывает. Пластиковый корпус тоже не добавляет очарования этому телефону, как и зарядка с небольшой мощностью.

Но ведь перед нами не флагман, а устройство среднего класса. Может, эти моменты ему простительны? Давайте разбираться.

Комплектация

По традиции сначала уделяем время комплекту поставки. И здесь все очень грустно. Google Pixel 7A приходит в минималистической фирменной коробке, и здесь не на что обращать внимание. Но стоит открыть упаковку, и нас ждут уже первые отрицательные впечатления. Внутри коробки вы найдете только телефон, документацию, USB-кабель и OTG-переходник.

Производитель не положил ни чехол, ни блок питания. Защитной плёнки также нет на экране смартфона. Чтобы купить эти фирменные аксессуары, вам придется заплатить еще до 2000 грн. Слишком большие дополнительные расходы для субфлагмана, согласны?

Конечно, вы можете сказать, что возьмете адаптер питания от другого устройства, а без чехла и защитной пленки можно пользоваться смартфоном. Да, можно, но только до того момента, пока телефон не решит отправиться в свободный полет. Ремонт мобильного устройства обойдется гораздо дороже, чем покупка аксессуаров.

На комплектации производитель сэкономил. Китайские младшие флагманы в этом отношении значительно выиграют.

Дизайн, материалы корпуса и габариты

Приступаем к оценке внешнего вида Google Pixel 7A. На первый взгляд, все отлично. Смартфон более или менее компактный: размеры составляют 152 x 72.9 x 9 мм с весом 193 г.

Грани алюминиевые, а вот задняя крышка пластиковая. Но наощупь практически невозможно разобрать, что это пластик – ощущается как хорошее дорогое стекло. В руке лежит комфортно, да и дизайн не смотрится дешево.

Блок основной камеры небольшой и очень аккуратно выполнен. Подложка, на которой размещается камера и которая идет по всей верхней части корпуса, тоже сделана из металла. В центре корпуса красуется маленький логотип Google. Пиксель 7А предлагается в четырех цветах: темно-серый, коралловый, голубой и белый.

А вот передняя часть смартфона выглядит убого. И все из-за слишком толстых рамок, которые в 2023 году смотрятся уж очень неприглядно. Таким образом производитель как бы подчеркивает, что перед нами не флагман, а смартфон среднего класса. Ведь, конечно, никто не будет создавать внутреннюю конкуренцию. Хотите телефон с тонкими рамками и стеклянным корпусом – покупайте Pixel 7.

Из преимуществ, казалось бы, можно отметить влагозащиту P67. Но на своем официальном сайте Google заявляют, что не рекомендуют мочить девайс и они не отвечают за возможные последствия.

Карта памяти не поддерживается, и вторую физическую симку вы не сможете установить. Можно подключить только e-Sim – хоть какое-то облегчение.

Итоги по дизайну Pixel 7A следующие: смартфон выглядит неплохо, если закрыть глаза на огромные рамки вокруг дисплея. Пластиковый корпус тоже не будет напрягать, ведь производителю удалось имитировать стекло. А вот проблемы с влагозащитой и поддержка только одной физической SIM-карты – это точно не прибавляет баллов девайсу.

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Дисплей

На какой-то негативной ноте мы начали обзор Google Pixel 7A, согласны? И разочарования продолжаются. Следующий неприятный момент – низкое качество экрана. Вернее, дисплей по цветопередаче неплохой, хоть цвета и выглядят блеклыми.

С этим можно смириться, чего не скажешь о яркости дисплея. На солнце вы ничего не увидите. Это очень странно и неприятно, ведь речь идет о младшем флагмане. Даже бюджетные модели от китайских брендов оснащены более яркими дисплеями. Так что здесь Google потерпели фиаско.

Частота обновления дисплея составляет 90 Гц – и да, этого может показаться недостаточно, ведь сейчас множество моделей с частотой 120 Гц и даже 144 Гц. Но хоть спасибо, что не оставили 60 Гц.

И на этом минусы дисплея Pixel 7A не заканчиваются. Не стоит забывать о ШИМе, который просто зашкаливает. Опять же, китайские конкуренты уже давно проработали этот момент и снизили уровень вредного мерцания до адекватных цифр. Вот такие показатели получаем на Пикселе:

100% – 37.5%

75% – 37.3%

50% – 37.1%

35% – 36.5%

25% – 35.8%

10% – 38.5%

Как вы уже поняли, экран Google Pixel 7A полностью разочаровал. Даже при желании найти какие-либо преимущества не получается.

pixel 7a ﻿﻿﻿

Производительность

Теперь переходим к производительности смартфона и питаем надежду, что хоть здесь производитель не напортачил. "Сердцем" Пикселя 7А является фирменный процессор Google Tensor G2, и это флагманское решение. Такой же чип установлен в Pixel 7. Несмотря на то, что этот процессор позиционируется как топовый, он все равно проигрывает Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, который является субфлагманским вариантом.

Главная проблема Tensor G2 – сильный троттлинг. Производительность вычислительных ядер снижается до 45%, а графический ускоритель теряет около 39% за 20 минут теста. С графиками вы можете ознакомиться ниже.

Единственное, что радует – это умеренный нагрев смартфона. Но даже отсутствие перегрева не спасает ситуацию.

При реальном использовании троттлинг, конечно, ощущается, но это не критично. Вы сможете играть в требовательных игрушках, и даже на максимальных настройках. Просто нужно понимать, что fps будет невысоким. К примеру, в Genshin Impact с максимальными параметрами графики получаем 30-35 кадров в секунду. Возможны и легкие подвесания в тяжелых сценах.

Назвать Google Pixel 7A геймерским смартфоном нельзя. Но если вы особо не увлекаетесь играми и лишь изредка хотите поиграть во что-нибудь – проблем не будет. А вот геймерам мы бы советовали обратить внимание на смартфоны с процессорами Snapdragon 7+ Gen 2 или Snapdragon 8+ Gen 1. Особенно учитывая, что стоят такие модели не дороже Пикселя 7А.

Интерфейс

Смартфоны от Google всегда отличались стабильной работой и крутым ПО, и новинка тоже не стала исключением. Из коробки Pixel 7A работает на Android 13, и никаких претензий к интерфейсу нет. Конечно, для плавного скроллинга обязательно нужно включать частоту обновления 90 Гц, поскольку на 60 Гц впечатления уже не те. Дизайн интерфейса приятный, зрительно все выглядит привлекательно – анимации, значки, цветовые схемы, навигация.

Google Pixel 7A наконец-то получил возможность разблокировки по лицу, ведь в предыдущей A-версии эта функция отсутствовала. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем, срабатывает шустро.

Always on Display есть, вот только функционал очень ограничен. При выборе расписания можно включить только ночной режим, другие функции недоступны. Режима «В кармане» также нет, поэтому AOD будет включен все время.

Подбросим еще один небольшой минус – скринкаст на телевизор невозможен без фирменной приставки Chromecast. Да, для многих это не имеет значения, но не упомянуть этот недостаток мы не могли.

Если говорить о времени поддержки от производителя, то здесь все шикарно: Андроид будет обновляться около 5 лет. Китайские аппараты получают обновление до нового зеленого робота только в течение 2 лет. Поэтому в этом плане Pixel 7A – однозначный победитель.

Камеры

Телефоны от Google всегда были крутыми в плане фото- и видеосъемки. У многих пользователей сформировалось убеждение, что это самые лучшие камерофоны на рынке. Если говорить о седьмой линейке пикселей, то это, безусловно, достойные варианты, но не самые лучшие. Младшие флагманы от холдинга BBK тоже не отстают.

Но сначала давайте сравним Pixel 7A с Pixel 7 Pro. Да-да, у нас будет такое смелое сравнение: субфлагман против топовой модели 7-серии. И, на самом деле, разницы между этими смартфонами по съемке фото практически нет.

В легких условиях аппараты справляются одинаково хорошо. На 7 Про можно заметить более детальную проработку текстур и получше оптическое размытие. Но это крохотные детали, которые можно увидеть только при внимательном сравнении.

Во время ночной съемки такие же результаты. Различия минимальны, разве что Pixel 7 Pro лучше работает с источниками света, да и шумов меньше.

Портретные снимки все равно хорошо выходят и на младшей, и на Pro-версии. Тон кожи передается правильно, и это самое главное.

С ультрашириком ситуация аналогичная. Фото достойные на двух моделях, заметной разницы между ними нет.

Запись видео на Pixel 7A возможна в 4K с 30 или 60 кадрами в секунду. Стабилизация отрабатывает хорошо. А вот в HDR записать видео не получится. Качество записи звука неплохое, но не самое лучшее. В целом, результат достойный, ничуть не хуже, чем на 7 Pro.

Вы уже не удивитесь, если мы скажем, что передняя камера Pixel 7A тоже особо не отличается от Pro-версии. Оба смартфона показывают хорошие результаты – для соцсетей будет в самый раз.

Видео на фронталку можно также записывать в 4K.

Таким образом, мы видим, что камеры Пикселя 7А и Пикселя 7 Про очень похожи. Конечно, премиум-версия имеет дополнительные фишки, такие как телефото, макросъемка, запись HDR и т.д. Но именно обычная фото- и видеосъемка на основную и переднюю камеру в этих телефонах мало чем отличается.

Другой вопрос – так ли круто фотографирует Pixel 7 Pro, чтобы делать из него эталон? Как мы уже говорили, снимает этот телефон хорошо, но те же OnePlus Ace 2, realme GT Neo 3 или realme GT Neo 2 Pro не уступают ему. Поэтому вы точно не ошибетесь, если вместо Pixel 7A приобретете какой-нибудь субфлагман от холдинга BBK.

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Коммуникации

В этом пункте по традиции обсуждаем качество вибромотора и звука, а также работу датчика приближения. С последним у Пикселей проблем никогда не было, поэтому этот момент опустим.

А вот с качеством звучания смартфон умудрился разочаровать. Все дело в том, что отсутствует полноценный стереозвук: в виде второго мультимедийного динамика используется разговорный. Это очень сказывается на качестве звука. А вот максимальная громкость неплохая.

Вибромотор отличный, к нему претензий нет. Вибрация ничуть не хуже, чем у флагманов.

pixel 7a ﻿﻿﻿

Автономность

С течением времени автономной работы у Pixel 7A проблем не будет, но сразу скажем, что никаких феноменальных результатов этот смартфон не показывает. Емкость батареи составляет 4385 мАч и, учитывая небольшую диагональ экрана, это нормальный показатель. В нашем фирменном тесте автономности аппарат продержался 8 часов и 22 минуты. Неплохо, но есть результаты и лучше.

При умеренном использовании рассчитывайте на день без подзарядки. До двух дней вряд ли удастся растянуть этот срок, если не планируете использовать смартфон только как звонилку. Младшие флагманы от китайцев выиграют в этом плане, поскольку там одного заряда хватит на полтора, а то и два дня работы.

Мощность проводной зарядки составляет 18 Вт, и ее нельзя назвать быстрой. На пополнение заряда уходит примерно 2 часа – такой себе результат.

Но есть и приятный момент: Pixel 7A получил беспроводную зарядку, которая раньше отсутствовала в A-серии. Вот только мощность ее очень маленькая – всего 7.5 Вт. Да и в среднем ценовом сегменте уже есть мобильные устройства с беспроводной зарядкой, например Poco F5 Pro, о котором мы недавно рассказывали.

Цена

После того, как рассмотрим цену Pixel 7A, можно будет подводить итоги обзора. В Украине смартфон предлагается за 23 000 грн., и, согласитесь, это завышенный ценник. Нет никакой логики в покупке этой модели, ведь за 22500 грн можно купить обычный седьмой Пиксель.

В этом же ценовом сегменте есть и OnePlus 10 Pro от 21 000 грн, и Poco F5 Pro за 22 999 грн. Немного дешевле можно приобрести OnePlus Ace 2 за 19 000 грн, или realme GT Neo 3 всего за 15 990 грн. Все эти модели совершенно не уступают Пикселю 7А. Более того, по многим параметрам они значительно превосходят его.

Выводы

Плавно переходим к выводам. Стоит ли покупать Google Pixel 7A? Однозначно нет. Мы мало когда бываем так категоричны, поскольку большинство обозреваемых нами смартфонов имеют почти одинаковое количество плюсов и минусов, и редко когда недостатки перечеркивают все преимущества устройства. Но это именно тот случай. Да, у Пикселя 7А есть плюсы, но они точно не стоят того, чтобы ради них покупать этот девайс.

В этой ценовой категории представлено множество других достойных моделей. У них будет и полноценная комплектация, и хороший экран, и более современный дизайн, и мощная зарядка. Непонятно, какую философию производитель вкладывал в Pixel 7A, поскольку телефон получился далеко не сбалансированным и смысла в его покупке просто нет.

Единственное, из-за чего можно присмотреться к Пикселю 7А – это стабильное программное обеспечение, длительная поддержка от производителя, отличные камеры и беспроводная зарядка. Но даже в таком случае можно купить обычный Pixel 7. В общем, остается загадкой, для чего бренд вообще выпустил A-модель. Кстати, Pixel 7A будет последним телефоном из этой серии, что вполне логично.

Обязательно напишите в комментариях свое мнение о новинке от Google. На этом мы заканчиваем обзор Пикселя 7А. До встречи!

Плюсы:

компактные габариты;

телефон не ощущается дешевым;

металлический каркас корпуса;

флагманский вибромотор;

поддержка eSIM;

умеренный нагрев во время игр;

стабильная работа интерфейса;

около 5 лет обновлений;

хорошие камеры;

наличие беспроводной зарядки.

Минусы:

неполноценная комплектация;

пластиковый корпус;

нельзя установить две SIM-карты;

не поддерживается карта памяти;

только одна модификация на 8/128 ГБ;

урезанный AOD;

проблемы с ШИМом;

низкая яркость экрана;

сильный троттлинг;

отсутствие полноценного стереозвука;

в камере отсутствует макрорежим и оптический зум;

небольшая мощность зарядки;

высокая цена.

Видеообзор