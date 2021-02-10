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Привет, друзья! Недавно линейка Poco пополнилась двумя новыми интересными моделями – F5 и F5 Pro. Младшую модель мы уже рассмотрели в этом обзоре, а с Pro-версией познакомимся сегодня. Эта новинка тоже относится к среднебюджетному ценовому сегменту, конкуренция в котором просто огромна. Поэтому очень интересно, смогла ли компания Xiaomi создать «ТОП за свои деньги» или даже «убийцу флагманов». Садитесь поудобнее, а мы начинаем.

Обзор Poco F5 Pro – флагманы больше не нужны!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, внешний вид и материалы корпуса

Качество экрана

Процессор, производительность в играх и память

Операционная система и стабильность работы

Камеры и качество фото и видео

Коммуникации и звук

Автономность

Цена и доступность на рынке

Выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение экрана: 1440 x 3200 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1000 нит, пиковая яркость – 1400 нит, поддержка технологии Dolby Vision и формата HDR10+ Размеры: 162.8 x 75.4 x 8.6 мм при массе 204 грамма Материалы корпуса: Стеклянная задняя панель и пластиковые грани Защита: IP53 (от пыли и брызг) + стекло Gorilla Glass 5 на экране Цвета: Белый, черный Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Графический ускоритель: Adreno 730 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3.0 ГГц + три ядра Cortex-A710 с частотой 2.5 ГГц + четыре Cortex-A510 с частотой 1.80 ГГц Операционная система: Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14 POCO Основная камера: Главный модуль: разрешение 64 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/2", размер пикселя 0.7µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный сенсор: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm; Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в максимальном качестве 8K@24fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.0µm Запись видео в 1080p@/60fps Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, инфракрасный порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Аккумулятор: 5160 мАч Мощность зарядки: Проводная – 67 Вт, беспроводная – 30 Вт Цена: От 22 999 грн

poco f5 pro

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Вот такой набор параметров получил Poco F5 Pro. На первый взгляд, все очень солидно: AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и высоким разрешением, флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, небольшая влагозащита и даже наличие беспроводной зарядки. Да-да, смартфон среднего класса наконец-то получил беспроводную зарядку, что очень круто. Согласны, что не все пользуются этой технологией, но ее удобство нельзя отрицать.

Первое впечатление от характеристик Poco F5 Pro исключительно положительное. Если что-то чуть-чуть и напрягает, то это пластиковый каркас корпуса, маленький выбор цветов и уже надоевший 64-мегапиксельный модуль основной камеры. Да и мощность проводной зарядки на 67 Вт нельзя назвать какой-то особенной и примечательной, ведь на рынке уже полно вариантов со 100 Вт и больше. Ну что, друзья, погнали дальше?

Комплектация

Как обычно, обзор начинаем с комплекта поставки, хотя ничего интересного в нем нет. Poco F5 Pro приходит в черной однотонной коробке с желтыми надписями – фирменный стиль бренда. «Внутренности» упаковки тоже желтого цвета. Защитная плёнка уже бережно наклеена на экране аппарата.

Внутри нас встречает кабель USB, блок питания на 67 Вт, макулатура и прозрачный чехол. Наверное, вам уже надоело читать о таких банальностях, поэтому плавно перемещаемся к более интересной части.

Дизайн, внешний вид и материалы корпуса

Распаковываем нашего сегодняшнего героя и внимательно знакомимся с его дизайном. Хотелось бы сказать, что Poco F5 Pro отличается от своих конкурентов крутым внешним видом, но ничего подобного нет.

Это обычный тяжелый смартфон со стеклянной задней крышкой и пластиковыми гранями. Последний факт как-то огорчает, поскольку вносит дешевизну в дизайн аппарата. Еще досадно, что покрытие глянцевое и охотно собирает все отпечатки. Телефон скользкий (опять-таки, из-за стеклянного глянцевого корпуса), поэтому без чехла его носить не стоит.

Китайцы поскупились на расцветки и выпустили Поко Ф5 Про только в черном и белом цветах. Это как-то совсем скучно, согласитесь. Версия для внутреннего рынка (Redmi K60) хоть могла похвастаться более широкой цветовой палитрой.

С другой стороны, следует сказать производителю «спасибо», что он не намудрился с дизайном. Никаких броских надписей и ненужных элементов на корпусе нет. Блок основной камеры прямоугольный и вытянутый, немного отличающийся от конкурентов, но сделан он аккуратно и в глаза не бросается. Лично мне такое оформление камеры нравится, но это, конечно, дело вкуса.

На правой грани Poco F5 Pro можно заметить кнопку питания и качельку громкости, а левая грань пуста. На верхнем торце размещается ИК-порт. Карту памяти установить нельзя, и аудиоджек отсутствует, что было вполне ожидаемо. Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем. Срабатывает быстро, претензий нет.

Итоги по дизайну Поко Ф5 Про следующие: телефон выглядит симпатично и оправдывает свою стоимость. Когда берешь мобильное устройство в руки, не возникает мысли, что это какой-то бюджетник. Еще бы добавили металлический каркас – и вообще была бы конфетка.

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Качество экрана

Дисплей Poco F5 Pro заслуживает отдельного внимания – и все потому, что он великолепный. Здесь нас встречает AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и разрешением 1440x3200 пикселей. Дополнительно есть поддержка Dolby Vision и HDR10+.

Как на бумаге, так и в реальном использовании экран Poco F5 Pro просто отличный – сочные цвета, высокая яркость и четкость, нет искажений при наклоне дисплея. Мы не покривим душой, если скажем, что в своем ценовом сегменте экран Поко Ф5 Про один из лучших. Да, во флагманском сегменте есть смартфоны с более крутой матрицей и, например, технологией LTPO, но это уже другой уровень, который сегодня трогать не будем.

Кстати, показатели ШИМа у Poco F5 Pro тоже не разочаровывают. С нашими измерениями вы можете ознакомиться ниже (в левом столбце уровень яркости, в правом – ШИМ):

100% – 18%

75% – 18%

50% – 18%

35% – 18%

25% – 18%

15% – 4%

0% – 10%.

Напомним, что если ШИМ не превышает 20%, то его можно считать абсолютно безвредным. Подробнее о вреде широтно-импульсной модуляции читайте здесь.

Процессор, производительность в играх и память

Вот мы и добрались до «сердца» Poco F5 Pro – его процессора. И здесь установлен топовый чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Это флагманское решение, потому видеть его в смартфоне среднего класса очень приятно. В повседневном использовании все летает, программы открываются быстро, никаких подвисаний и глюков.

В играх тоже все отлично – и, что очень важно, тротлинг и нагрев в пределах допустимого. Во время игры в такую требовательную вещь, как Genshin Impact, получаем стабильные 60 FPS. Нагрев корпуса в пределах 40-44°C после 30 минут игры.

С графиком троттлинга вы можете ознакомиться на картинке ниже. Как видим, серьезных просадок нет, получается относительно ровная зеленая линия.

С модификациями памяти производитель раскошелился. Базовая версия идет на 8/256 ГБ, а топовая – на 12/512 ГБ. Согласитесь, что такого объема будет достаточно даже для активных пользователей. Есть еще средняя модификация на 12/256 ГБ, которую можно считать золотой серединой.

Так что в плане железа у Poco F5 Pro все отлично. Производительности данного аппарата вам точно хватит с головой. Можно ли считать сегодняшнюю новинку геймерским устройством – пожалуй, да. Производителю удалось сохранить баланс между мощностью чипа, его нагревом и троттлингом. Ведь мы прекрасно знаем, как это бывает у флагманских телефонов – железо самое крутое, а перегрев такой бешеный, что руки обожжешь, и все преимущества топового чипа сходят на нет.

poco f5 pro ﻿﻿﻿

Операционная система и стабильность работы

Xiaomi Poco F5 Pro из коробки работает на новой версии операционной системы – Android 13. Все это под фирменной оболочкой MIUI 14 for Poco. Здесь, в принципе, и комментировать нечего. Стабильность работы такая же, как и у других младших флагманов этого бренда. Ощутимых проблем нет. Рассчитывать можно примерно на 2 года обновлений.

Камеры и качество фото и видео

Далее на очереди камеры, и их можно считать слабой стороной Poco F5 Pro. Не то чтобы результаты совсем плохие, но в среднеуровневом ценовом сегменте есть мобильные устройства с гораздо более крутыми камерами. Все дело в том, что в Поко Ф5 Про установлен 64-мегапиксельный сенсор от OmniVision. Он уже немного устарел, так что проигрывает своим конкурентам.

Чтобы было понятнее, мы провели сравнение камер Poco F5 Pro с Redmi K60 Pro (который не представлен на глобальном рынке) и OnePlus 10 Pro. При естественном освещении результаты схожи, но Поко слегка проигрывает и с детализацией, и с углом обзора, и с динамическим диапазоном. В этой тройке лидером становится именно OnePlus, хотя славы крутого камерофона эта модель не заслужила.

В ночных условиях ситуация похожа: Poco F5 Pro отстает, а OnePlus 10 Pro показывает наилучшие результаты. Правда, есть некие моменты, когда Poco напротив справляется лучше, но это скорее зависит от программной обработки фото.

Ультраширик у Поко Ф5 Про тоже посредственный. Нельзя сказать, что он прямо ужасен, но угол обзора небольшой, детализация средняя, а цветопередача неестественная. Пользоваться можно, но результата «вау» ждать не стоит.

Запись видео на основную камеру Poco F5 Pro возможна в огромном разрешении 8K@24fps, но пользоваться ею вряд ли кто-то будет. Гораздо интереснее протестировать запись видео в 4K, и здесь результат неплохой. Качество видео нормальное, разве что присутствует небольшой красный оттенок. Запись звука средняя – слишком тихая, да и качество звука так себе.

Фронтальная камера Поко Ф5 Про тоже средняя. Опять же, селфи неплохие, но детализация страдает, да и цвет кожи передается неестественно. Снова выигрывает конкурент от OnePlus.





Подводя итоги по камерам Xiaomi Poco F5 Pro, можно сказать, что результаты нас скорее огорчили. В этом ценовом сегменте представлено множество вариантов с более крутой камерой. Если вам не очень важно качество фото, и вы иногда делаете любительские снимки – тогда проблем не возникнет. Но требовательные пользователи могут быть разочарованы. Тот же realme GT Neo 3 или OnePlus Ace и Ace 2 стоят примерно столько же, сколько и Поко, а фотографируют лучше.

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Коммуникации и звук

Здесь пройдемся по самым важным параметрам – вибромотор, звук и датчик приближения. И по всем этим фронтам у Poco F5 Pro все хорошо. Стереозвук приятный и громкий, вибромотор тоже отличный, а датчик приближения срабатывает корректно.

Казалось бы, это пустяки, и у субфлагмана так все и должно быть. Но давайте вспомним, что еще несколько поколений назад смартфоны Poco (как и другие модели от Xiaomi) ужасно раздражали очень лагавшим датчиком приближения. То, что в последних телефонах эту проблему в конце концов убрали – реально важный апгрейд.

Автономность

В плане автономной работы Poco F5 Pro – настоящий красавец. Телефон получил аккумулятор емкостью 5160 мАч, и в связи с энергоэффективным экраном и процессором это обеспечивает до 7-8 часов работы экрана. В нашем фирменном тесте смартфон продержался 10 часов и 42 минуты, и как вы можете видеть по таблице, он опередил большинство других моделей.

При реальном использовании можно рассчитывать до двух дней работы. Проводная зарядка на 67 Вт полностью накормит батарею за 48 минут. Нельзя не отметить и беспроводную 30-ваттную зарядку, ставшую прорывом в среднем ценовом сегменте. В общем, с аккумулятором у Poco F5 Pro все отлично.

Цена и доступность на рынке

Xiaomi Poco F5 Pro уже официально анонсирован в нашей стране. Приблизительные цены также известны. Версию на 8/256 ГБ можно приобрести примерно за 22 999 грн, а 12/526 ГБ – 24 999 грн. Да, согласитесь, что цена немного завышена, но на старте продаж это вполне ожидаемое явление.

poco f5 pro ﻿﻿﻿

Как мы уже говорили, у Poco F5 Pro есть идентичная китайская версия под названием Redmi K60. И там цена стартует с 360 долларов за 8/128 ГБ. Но мы вам точно не рекомендуем покупать китайскую версию этого аппарата, поскольку в ней отсутствует band 7 и band 20, да и китайская прошивка – такое себе удовольствие.

Выводы

Poco F5 Pro точно заслуживает звания "убийцы флагманов". В этом смартфоне есть все необходимое для суперкомфортного использования – крутой экран, симпатичный дизайн, топовый процессор, отличная автономность и беспроводная зарядка. Уверены, что многие пользователи спросят: зачем тогда покупать флагман, если новинка от Поко оснащена всеми флагманскими фишками?

Единственный неприятный момент – цена. Согласитесь, что 24 тысячи гривен – это достаточно дорого для среднебюджетного аппарата. Если цена упадет в несколько тысяч, такой вариант можно смело рассматривать к покупке. Да, есть и другие классные субфлагманы, но экраны у большинства моделей хуже, а беспроводная зарядка отсутствует.

Препятствием для некоторых может стать камера, потому что у Poco F5 Pro она средняя. Но тут уж придется выбирать, что для вас важнее – экран, процессор, беспроводная зарядка или камера. А так это отличный телефон, который имеет все шансы стать хитом продаж.

На этом мы завершаем обзор Poco F5 Pro. Не забудьте поделиться своим мнением о новинке в комментариях, а также не оставляйте без внимания видеообзор.

Плюсы:

отличный AMOLED-экран с высоким разрешением;

низкий уровень ШИМа;

хороший минималистичный дизайн;

небольшая защита IP53;

качественный вибромотор;

громкий стереозвук;

корректно работающий датчик приближения;

мощный процессор;

умеренный троттлинг и нагрев в играх;

много вариантов памяти;

длительное время автономной работы;

наличие 30-ваттной беспроводной зарядки.

Минусы:

пластиковый каркас корпуса;

мало цветов;

не поддерживается карта памяти;

нет аудиоджека;

средние камеры.

poco f5 pro ﻿﻿﻿

Видеообзор