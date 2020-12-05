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Google предлагает начать обращать больше внимания на Google Pixel 4a 5G, чем на Pixel 4a

05.12.2020 714 3

Похоже, продажи Google Pixel 4a 5G идут не так хорошо, как того хотели бы Google – как еще объяснить, что его продвигают гораздо активнее, чем популярный Pixel 4a?

 

Google Pixel 4a

 

Google выпустили в этом году два бюджетных (по своим меркам) смартфона линейки Pixel – 4a и 4a 5G. Оба смартфона собрали очень позитивные отзывы, но именно обычный 4a пользовался гораздо большим спросом. Все обращали внимание на его более компактные размеры при очень неплохой производительности. Самое главное – гораздо более скромный ценник.

 

Похоже, это не особо радует Google – перед наступлением периода праздников компания немного поменяла внешний вид сайта своего официального магазина, и теперь 4a 5G продвигается гораздо активнее.

 

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После Черной пятницы и Кибер-понедельника Google Store переделал свой сайт аккурат к новогодним праздникам. На главной странице теперь изображены Pixel 4a 5G, Chromecast с Google TV и колонка Nest Audio. Все товары изображены в зимнем антураже, а рекламный текст описывает, насколько эти товары будут полезны в качестве подарков.

 

Google Pixel 4a 5G

 

Также поменялось позиционирование Pixel 4a. Теперь страница товара названа не просто «Pixel 4a», а «Смартфоны Pixel 4a», предполагая наличие нескольких продуктов в линейке. По сути, Google просто скопировала страницу продукта Pixel 4a с подробной информацией о том, что 5G-версия предлагает дополнительные функции, которые могут послужить поводом потратить дополнительные $150. В объявлении сохраняется тот же самый URL, что и раньше, но теперь речь идет о «семействе» 4a.

 

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Это не значит, что Pixel 4a 5G не заслуживает внимания, но это показывает, как Google подталкивает пользователей к покупке чуть более дорогого смартфона с лучшим процессором, двойной камерой, большим экраном и батареей.

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Google Pixel

 

Источник: Google Store


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Google Google Pixel 4a 5G Google Pixel 4a
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 05.12.2020

Комментарии

Yaroslav Stepanenko 0
Я предлагаю вообще на них не обращать внимания
06.12.2020 04:48
Yaroslav Stepanenko 0
Я предлагаю вообще на них не обращать внимания
06.12.2020 04:48
Yaroslav Stepanenko 0
Я предлагаю вообще на них не обращать внимания
06.12.2020 04:48

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Google предлагает начать обращать больше внимания на Google Pixel 4a 5G, чем на Pixel 4a