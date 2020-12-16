Внешность нового Oppo A15s утекла в Сеть – симпатичный, но безликий бюджетник

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Oppo продолжают продвигать свою бюджетную продукцию на глобальный рынок – к выходу готовится новый Oppo A15s.

Oppo A15s

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Смартфон Oppo A15 от крупной китайской компании был выпущен в октябре этого года, но это не мешает производителю уже готовить к выходу его преемника. Совсем скоро компания покажет A15s на рынке Индии. Уже известны его стоимость (156 долларов) и некоторые технические характеристики (почти такой же, как и обычный A15, только больше памяти).

А сегодня мы еще и получили качественные рендеры фронтальной панели смартфона, а также все три варианта расцветки.

Что ж сказать, дизайн новинки очень похож на прошлый Oppo A15: в дисплее имеется вырез под фронталку в виде капли, а подбородок довольно внушительных размеров. По слухам, блок основной камеры также будет идентичен уже имеющемуся на рынке устройству: основной датчик на 13 Мп, 2-мегапиксельная камера для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины-резкости.

Oppo A15s будет продаваться в серебристом, черном и белом цветах. Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, а основной набор памяти будет следующий: 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели устройства.

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Учитывая, что в Сети появляется все больше материалов про новый бюджетник от Oppo, мы можем ожидать, что смартфон выйдет уже к концу этого месяца.

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Источник: 91mobiles



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