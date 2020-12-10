Google решили пересобрать старые Pixel 3 и продавать по цене бюджетника

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Google начали продажу восстановленных Pixel 3 по сниженной цене.

Похоже, Google, наконец, обратили внимание на успешную модель Apple по продаже восстановленных смартфонов – уже какое-то время Яблочная компания продает восстановленные iPhone XR и другие свои устройства, а покупатели, в основном, довольны покупкой. Клиенты получают, по сути, новые устройства с гарантией, а также по заметно сниженному ценнику.

Google, в свою очередь, начала предлагать восстановленные экземпляры Pixel 3 через свой официальный интернет-магазин в США. Стоимость таких устройств остановилась на отметке в $249. За эту сумму вы получаете накопитель на 64 ГБ памяти и возможность выбора между двумя цветами: черный и белый. Если вам нужен объем побольше (128 ГБ), то придется заплатить $279. Такая версия будет продаваться только в черном цвете.

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Компания уточняет, что цены указаны для разблокированные устройства, не привязанные к конкретному оператору. На них распространяется годовая гарантия. Правда, нужно понимать, что перед нами уже «взрослый» Pixel – официальная поддержка программного обеспечения для Pixel 3 заканчивается в октябре следующего года.

Страница покупки Pixel 3﻿

Решение Google подарить вторую жизнь своим устройствам можно только приветствовать. На данный момент самым выгодным вариантом для покупки среди ассортимента компании можно назвать Pixel 4a, но и он оценивается в 349 долларов. Так что для пользователей, которые давно хотели приобрести «Пиксель» официально, но всегда не хватало средств, сейчас самое время.

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Источник: Droid Life



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