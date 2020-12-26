848

Поиск от Apple может перебить популярность Google благодаря миллионам пользователей iPhone.

Не так уж и давно, а именно в октябре этого года в Сети появились новые рассуждения о том, что Apple откажутся от сотрудничества с Google и начнут создавать собственный поисковик. Смысл в такой акции есть еще какой – за использование поисковой системы от Google приходится Apple платить от 10 до 12 миллиардов (!) долларов в год. Однако за это Корпорация добра получает огромное количества трафика.

Однако Apple не хотелось, чтобы на их смартфонах была предустановлено что-то, не сделанное ими самими. По слухам, Apple уже давно раздосадовались из-за такого положения дел и планировали уйти от сотрудничества с Google. Как раз к этим настроениям Apple очень удобно для компании присоединился Антимонопольный комитет США. Министерство юстиции считало и считает, что доля Google на рынке сильно завышена, из-за чего ее нужно немного приостановить.

С этой задачей решила разобраться сама Apple. Как мы уже рассказывали, еще в 2014 году появились сообщения о поисковом движке Applebot, который компания планировала использовать для своей поисковой системы. А вчера Ведомство США по патентам и товарным знакам официально выдало Apple патент, который намекает нам о том, этот движок до сих пор активно разрабатывается и, возможно, будет использован для выпуска еще одного веб-браузера для iPhone.

Судя по патенту, Apple разработала очень хитрый и весьма запутанный для непосвященного пользователя, но очень эффективный способ поиска информации. По словам специалистов, поисковик от Apple может не только убыстрить процесс поиска, но и сделать его более точным и безопасным.

Читать также: Почему чиновникам в Великобритании не нравится, что Google платит Apple за свой поисковик﻿

Также считается, что патент может использоваться не только при поиске в Интернете, но и в различных системах и устройствах обработки данных, включая серверные системы, настольные компьютеры, портативные компьютеры и т.д.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: The Next Web



https://andro-news.com/news/sluh-apple-otkazhutsya-ot-sotrudnichestva-s-google-i-sozdadut-so.html Слух: Apple откажутся от сотрудничества с Google и создадут собственный поисковик(в Адм. панель)