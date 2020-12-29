Прототип OnePlus 9 продали за баснословные деньги и подробности о камере флагмана

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Нашелся безумец, купивший инженерный образец OnePlus 9 за $6000 и увы, телевик флагман не получит

Несколько дней назад в сеть выложили фото инженерного образца OnePlus 9, которые дали понимание, каким будет будущий флагман. И тут же владелец прототипа решил подзаработать на нем и выставил его на продажу на eBay. Как ни удивительно, но его купили и приобрели за баснословные деньги — $6000. Нашелся безумец, который решил купить задорого инженерный образец.

Тем временем пришла информация, что в случае с OnePlus 9 производитель решил отказаться предлагать в основной камере перископический датчик с поддержкой оптического зуму. Кстати, у представленного вчера флагмана Xiaomi Mi 11 телеобъектива также нет. Возможно, и OnePlus и Xiaomi приберегли камеру-перископ для своих Pro-версий.

Ходят слухи, что OnePlus 9 предложит плоский 6,5-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 888, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и фирменную оболочку OxygenOS 11 на базе Android 11.﻿

Ожидается, что всего флагман получит пять камер: две на лицевой панели и три датчика предложат на тыльной стороне, где один из них Sony IMX689 на 48 Мп. Премьеру серии OnePlus 9 обещают в марте следующего года и в ее рамках должны выйти три модели, где помимо базовой и «прошки» представят OnePlus 9 Lite.

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Источники: xda developers, gizmochina