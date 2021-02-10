Готовится к выходу Realme GT Neo Flash: заряжай меня еще быстрее

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Realme GT Neo получит версию с более быстрой зарядкой

В марте состоялась премьера Realme GT Neo, ставший первым смартфоном с Dimensity 1200. Во многих отношениях новинка получилась удачной, и компания решила прокачать ее по части скорости зарядки, предложив Realme GT Neo Flash.

По данным сетевых источников Realme GT Neo Flash должен предложит двухэлементный аккумулятор суммарной емкостью 4500 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки на 65 Вт. Напомним, что Realme GT Neo обладает одной батарейкой на 4500 мАч и поддерживает быструю 45-ваттную зарядку.

Других изменений в Realme GT Neo Flash ждать не стоит. Как и обычный Realme GT Neo он предложит AMOLED‑дисплей диагональю 6,43 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек, чипсет Dimensity 1200, стереодинамики и фронтальную камеру на 16-мегапикселей.

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В активе смартфона будет операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0, система жидкостного охлаждения и тройная тыльная камера 64 Мп (Sony IMX682) + 8 Мп + 2 Мп. Во сколько компания может оценить Realme GT Neo Flash с чуть более быстрой зарядкой, не сообщается.

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Источник: weibo