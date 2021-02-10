Характеристики и изображения Moto G82

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Достаточно типичный смартфон наших дней

Корабль под названием «Motorola» кренится, но все еще держится на плаву и его существование не подразумевает конкуренции со всеми. Стоит задача выжить, и во многом компания держится за счет США и Латинской Америки. Там достаточно неплохо продаются устройства серии Moto G и в последнее время компания активно расширяет модельный ряд этого семейства.

На очереди премьера Moto G82 с кодовым именем Rhode 5G+. Его анонс ждут в самое ближайшее время и это будет аппарат среднего уровня, который не выделяется из обоймы устройств от прочих производителей. В подтверждение этого достаточно упомянуть присутствие 120-герцового 6,55-дюймового OLED‑экрана, камеры на 50 Мп, аккумулятора емкостью 5000 мАч и чипсета Snapdragon 695. Руководить работой новинки станет операционная система Android 12.

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Разрешение экрана Moto G82 составит FullHD+, предложат до 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопитель на 128 Гб, фронтальный объектив на 16-мегапикселей и тройную тыльную камеру, где помимо сенсора на 50 Мп установят сверхширик на 8 Мп и 2 Мп датчик для макросъемки. В числе характеристик смартфона упоминается защита от брызг по классу IP52, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 3,5 мм разъем для наушников и проводная быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

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Источник: 91mobiles