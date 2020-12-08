Характеристики Lenovo Lemon K12: где-то мы это уже видели

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Lenovo Lemon K12 станет китайской версией Moto G9 Power

Позади времена, когда смартфоны Lenovo привлекали внимание и население наших стран «подсело» на них. Даже такой сильный актив как Motorola не сыграл и не помог компании за короткий срок набрать вес. Сами же китайцы не готовы уйти с рынка смартфонов и планируют вывести на него смартфон Lenovo Lemon K12.

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Изначально предполагалось, что новинка станет лишь результатом ребрендинга Moto E7 Plus, но последние данные указывают на то, что в качестве прототипа выступит другая модель — Moto G9 Power аналогичная смартфону ﻿﻿﻿Xiaomi Mi 10T Lite. Новинка на днях засветилась в различных китайских сертификационных ведомствах.

Все это дает понимание, что Lenovo Lemon K12 получит тройную основную камеру, которая будет оформлена в квадратный блок и это будут датчики на 64 Мп (f/1.79) + 2 Мп + 2 Мп. Базироваться смартфон должен на восьмиядерном чипе Snapdragon 662 с видеоускорителем Adreno 610 и за автономность работы станет отвечать батарейка емкостью 6000 мАч.

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В арсенале Lenovo Lemon K12 будет фронтальная 16-мегапиксельная камера, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб, IPS-дисплей диагональю 6,8 дюйма разрешением 1640х720 точек, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и операционная система Android 10. Анонс смартфона состоится завтра, 9 декабря.

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Источник: mydrivers