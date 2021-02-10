Характеристики Oppo Find X4: премиум и максимум возможностей

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Oppo Find X4 должен стать достойным флагманом своего времени

Oppo готовит новое поколение своей премиальной линейки Find X. Изначально по задумке компании, устройства этой серии должны были нести дух новаторства и предлагать какие-то фишки. Но постепенно она отказалась предлагать в смартфонах линейки уникальные фичи. Теперь это крепкие флагманы с соответствующим набором характеристик.

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По такому же принципу создают Oppo Finx X4, который должен стать типичным устройством топового уровня 2022 года. Сетевые информаторы сообщили, что смартфон должен получить новейший 4-нанометровый чип Dimensity 9000, 120-герцовый LTPO AMOLED-дисплей разрешением QuadHD+ и диагональю 6,78 дюйма.

Обещают 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 на 256/512 Гб и фронтальную камеру на 32-мегапикселя. Емкость батареи составит 5000 мАч и предложат быструю проводную зарядку на 80 Вт. Можно будет Oppo Find X4 зарядить и по беспроводу на мощности 50 Вт. Для основной камеры приготовили три датчика, где два разрешением 50-мегапикселей и дополняет их телеобъектив на 13 Мп. Будет оптический стаб, стереодинамики и линейный вибромор.

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Инсайдеры уже и ценники на Oppo Find X4 готовы назвать. По их информации смартфон выйдет в трех модификациях, где младшая предложит 8/256 Гб и оценить ее должны в $707. Версии с 12/256 Гб и 12/512 Гб могут стоить $785 и $863 соответственно.

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Источник: weibo