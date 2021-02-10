Об амбициях Oppo в создании чипов расскажут на следующей неделе

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Oppo готовится представить NPU-чип собственной разработки

Торговая война и дефицит чипов заставили сильных мира сего задуматься о кремниевом суверенитете. Осознали важность наладить выпуск своих процессоров и сами производители смартфонов, которые все активнее начали инвестировать в полупроводниковый бизнес.

Создать свой чип хотят Xiaomi, Vivo и Oppo, но начнут с малого. Первые две компании уже отметились выпуском своего фирменного процессора обработки изображений, который успели установить в свои устройства. Следующая на очереди — Oppo.

На следующей неделе она проведет мероприятие Inno Day 2021, посвященное инновационным разработкам компании. В числе новинок окажется независимый NPU-чип (нейронный процессор), который создан с использованием норм 6-нанометрового техпроцесса. Ожидается, что искусственный интеллект поможет улучшить качество снимков, созданных на камеру смартфонов.

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Напомним, что Oppo создала свою команду для разработки чипов в 2019 году и она запланировала в течение 3-х лет инвестировать в это направление 50 млрд юаней. Известно, что в лабораториях компании кипит работа над однокристальной системой с кодовым именем Mariana. О сроках ее появления, информации нет.

Сама конференция Inno Day 2021 пройдет 14 и 15 декабря, где компания должна представить складной смартфон и телескопическую камеру в качестве основной.

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Источник: weibo