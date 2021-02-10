Характеристики Realme 9 5G: какой смысл в нем, когда есть Realme 8?

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Realme 9 5G станет лишь чуть мощной версией Realme 8

Realme 9 Pro 5G и Realme 9 Pro+ 5G представят на следующей неделе. Вместе с ними должны показать Realme 9 5G, который не так давно засветился на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC). Это позволило узнать, что в плане дизайна аппарат практически не отличим от предшественника. А сегодня сетевой информатор Йогеш Брар раскрыл ключевые характеристики Realme 9 5G.

По его информации, новинка удостоится 6,5-дюймового дисплея разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсета Dimensity 810 5G, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 64/128 Гб. Поставляться Realme 9 5G будет с предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой Realme UI, стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев на боковой грани.

Питать смартфон должен аккумулятор емкостью 5000 мАч и обещают поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Для селфи предложат модуль на 16-мегапикселей, и основная камера получит три датчика изображения 48 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка).

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Характеристики Realme 9 5G во многом повторяют те, которые предлагает Realme 8 5G. Отличия с предшественником кроятся только в аппаратной платформе и фронтальной камере. Стоить новинка может около $200.

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Источник: twitter