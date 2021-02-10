Хит 2023 года Redmi Note 13 Pro 5G с бешеной скидкой – всего за 7 900

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Только вышел – и уже безумная скидка, спешите!

Поколение смартфонов Redmi Note 13 оказалось на редкость удачным и оно уже доступно со скидками. С купонами от продавца и промокодом Redmi Note 13 Pro 5G можно купить на Aliexpress всего за 7 900 грн.



Смартфон имеет шикарный 6,67” OLED-экран с поддержкой 68 млрд цветов и удивительной для среднего класса пиковой яркостью 1800 нит. Его разрешение составляет 1220 x 2712 пикселей, частота обновления – до 120 Гц.



Внутри Redmi Note 13 Pro установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Это не самый мощный чип, но современная 4-нм реализация обеспечивает сбалансированную производительность и энергоэффективность.



Интригующая 200 МП основная камера смартфона (f/1.7, 1/1.4", 0.56µm), оснащенная продвинутым общим автофокусом и оптической стабилизацией. Другие объективы – стандартные 8 МП ультраширокоугольник и 2 МП макро.



Большая батарея на 5100 мАч поддерживает зарядку PD 3.0 от мощности 67 Вт. Redmi Note 13 Pro 5G имеет инфракрасный порт, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Приобрести смартфон можно по ссылке:

Redmi Note 13 Pro 5G – 7 900﻿﻿﻿ грн