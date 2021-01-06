Honor могла возобновить сотрудничество с Qualcomm

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Honor и Qualcomm теперь партнеры, никаких препятствий к сотрудничеству нет

В рамках своей стратегии на выживание Huawei вынуждена была в прошлом году пойти на продажу суббренда Honor. По слухам, сумма сделки составила $15 млрд, что позволило ей получить дополнительное финансирование и вывести Honor из-под удара. Теперь «дочка» может спокойно работать и закупать необходимые для производства смартфонов комплектующие.

Еще в прошлом году появилась новость, что Honor возобновит сотрудничество с Qualcomm, стороны находятся в шаге от подписания соглашения. А теперь издание China Business News заявило о том, что Qualcomm и Honor стали партнерами, причем чипмейкеру даже не пришлось обращаться к регуляторным органам США за разрешением на работу с китайской компанией. Поговаривают, что первый смартфон независимой Honor с Snapdragon на борту уже готовится к выходу.

Если это так, то теперь Honor сможет спокойной вернуться к выпуску смартфонов и, скорее всего, мы увидим модели компании с различными аппаратными платформами на борту. Помимо Qualcomm, процессоры будут закупать и у MediaTek. Так, уже в этом месяце ожидается премьера Honor V40, который предложит Dimensity 1000+.

В планах Honor отгрузить 100 млн мобильных устройств в 2021 году. Это достаточно амбициозный план и, скорее всего, ставка будет сделана, прежде всего, на глобальный рынок, чтобы Huawei могла спокойно работать в Китае.

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Источник: androidauthority