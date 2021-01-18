Хорошие новости для ожидающих Poco F2

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Poco F2 достоин получить только флагманскую платформу, но никак не Snapdragon 732G

Выход Poco F2 задерживается и изрядно. Сама компания предлагает не терять надежду и в конце прошлого года выпустила промо-ролик о своих достижениях, где среди прочего намекнула на предстоящий релиз Poco F2. Ясности с его временем дебюта нет, но инсайдеры успели отметиться предсказанием, что новинка удостоится чипа Snapdragon 732G, который стал «сердцем» Poco X3 NFC.

В минувшую субботу известному инсайдеру Мукул Шарма удалось пообщаться с региональным директором Poco в Индии, где среди прочего зашел разговор о Poco F2. И тот неоднозначно дал понять, что новинка станет достойным продолжателем дела Pocophone F1 и получит флагманское железо. Это может означать только одно — Poco F2 будет построен на базе топового чипсета и слухи о Snapdragon 732G недостоверны.

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Интересно, что по словам топ-менеджера Poco, команда инженеров компании трудится еще над смартфоном, который должен стать духовным преемником Poco F1. Что это за устройство и как оно может именоваться, остается загадкой. Как и нет полной уверенности, что эта модель выйдет. Ясно только одно — у Poco F1 может быть не один, а два преемника. Когда мы сможем познакомиться с ними, сведений нет.

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Источники: twitter, gizmochina