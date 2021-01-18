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Хорошие новости для ожидающих Poco F2

18.01.2021 1496 5

Poco F2 достоин получить только флагманскую платформу, но никак не Snapdragon 732G

Выход Poco F2 задерживается и изрядно. Сама компания предлагает не терять надежду и в конце прошлого года выпустила промо-ролик о своих достижениях, где среди прочего намекнула на предстоящий релиз Poco F2. Ясности с его временем дебюта нет, но инсайдеры успели отметиться предсказанием, что новинка удостоится чипа Snapdragon 732G, который стал «сердцем» Poco X3 NFC.

 

Хорошие новости для ожидающих Poco F2 – фото 1

 

В минувшую субботу известному инсайдеру Мукул Шарма удалось пообщаться с региональным директором Poco в Индии, где среди прочего зашел разговор о Poco F2. И тот неоднозначно дал понять, что новинка станет достойным продолжателем дела Pocophone F1 и получит флагманское железо. Это может означать только одно — Poco F2 будет построен на базе топового чипсета и слухи о Snapdragon 732G недостоверны.

 

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Интересно, что по словам топ-менеджера Poco, команда инженеров компании трудится еще над смартфоном, который должен стать духовным преемником Poco F1. Что это за устройство и как оно может именоваться, остается загадкой. Как и нет полной уверенности, что эта модель выйдет. Ясно только одно — у Poco F1 может быть не один, а два преемника. Когда мы сможем познакомиться с ними, сведений нет.

 

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Источники: twitter, gizmochina

Poco F2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.01.2021

Комментарии

Андрей Катаников 0
Нахрена он нужен когда есть Poco F2 Pro?!
18.01.2021 16:05
Борис Далевский 0
Андрей Катаников, герцовка какая лучше скажи нам у ,него?
18.01.2021 17:29
Flare 0
Борис Далевский, ага а в более дешёвом ф2 поставят вдруг 120?
18.01.2021 17:39
Борис Далевский 0
Flare, Там это ж тренд, как они могут не поставить ?
18.01.2021 18:11
Алексей Б 0
Очень странная новость для 21 года.. Я бы даже сказал высосали ее из пальца. Выпустят в 2021 году f2? с учетом того что f2 pro уже год? Шо вы там курите?
18.01.2021 14:20

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Хорошие новости для ожидающих Poco F2