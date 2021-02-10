Huami отчиталась, что Xiaomi Mi Band 6 готов к запуску

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Xiaomi Mi Band 6 скоро запустят в массовое производство и анонс не за горами

Компания Huami Technology, которая специализируется на выпуске носимой электроники, вот уже несколько лет является контрактным производителем фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band. В прошлом году прозвучали тревожные звоночки, что Xiaomi откажется от услуг Huami, но все завершилось подписанием двухстороннего контракта еще на 3 года. А это означает, что Xiaomi Mi Band 6 будет выпущен Huami.

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На днях производитель носимых гаджетов опубликовал отчет по результатам работы в четвертом квартале 2020 года, где он похвастался своими успехами и заявил, что Xiaomi Mi Band 6 готов к началу массового производства и стоит рассчитывать, что скоро он появится на рынке. Естественно, что никто не стал озвучивать точную дату премьеры фитнес-браслета, как и его характеристики.

Что касается достижений Huami, то в последнем квартале прошлого года она поставила на рынок 11,3 млн гаджетов, сумела получить операционную прибыль в сумме $303 млн, а чистая прибыль составила $19,7 млн. За весь 2020 год компания сумела получить операционную прибыль в размере $1 млрд и это на 10,7% больше, чем годом ранее.

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Huami неплохо так потратилась в прошлом году на исследования и разработку. Инвестиции составили $83 млн и всего за прошлый год было отгружено 45,7 млн гаджетов. В 2021 году компания рассчитывает тоже неплохо заработать и свою лепту в это внесет производство Xiaomi Mi Band 6.

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Источник: gizmochina