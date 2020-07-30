Huawei готовит обновление линейки своих планшетов MatePad

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Планшеты на Android – очень скользкая тема. Фанаты данных гаджетов могут страстно объяснять, что планшеты от Apple – дно морское, а люди с лагеря «Яблочников» скажут, что они уже и так всем все доказали: у них продукция лучше. Но факт остается фактом: планшеты на Android сейчас – редкая птица.

Несмотря на это, есть еще несколько компаний, которые все еще делают ставки на этот сегмент, как Samsung и Huawei. Пока Samsung готовится к презентации новой версии Galaxy Tab, Huawei вовсю доделывает свой Huawei MatePad 10.8. Об этом мы узнали благодаря странице предзаказа на сайте JD.com. Новый планшет станет продолжением прошлогоднего MatePad M6 10.8.

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Huawei MatePad 10.8 будет работать на базе чипсета Kirin 990. Базовая версия MatePad 10.8, в отличие от прошлогодней модели, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища. Планшет имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей и соотношение сторон 16:10. Производитель добавил поддержку стилуса M-Pencil, а также подготовил чехол с клавиатурой для работы с текстом, как во флагманском MatePad Pro. Аккумулятор сохранит емкость в 7500 мАч. Планшет также должен показать хорошее качество звука благодаря акустике от Harman Kardon.

К другим техническим характеристикам относятся поддержка нового стандарта Wi-Fi 6 и модуль NFC. Также, как было и у предыдущей модели, мы ожидаем, что производитель подготовит 8.4-дюймовый вариант.

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Huawei MatePad 10.8 будет доступен для предзаказа на JD.com 30 июля, но фактические продажи начнутся 13 августа. Согласно JD.com, цена Wi-Fi-версии составит 2300 юаней (примерно $330).

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Источник: GSMArena