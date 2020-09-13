Huawei Nova 8 будет схож с Huawei P40 Pro

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Фасад Huawei Nova 8 будет повторять Huawei P40 Pro

До недавнего времени Huawei удавалось неплохо справляться со всеми проблемами, что ей устроили чиновники из Белого дома. Но самые серьезные вызовы еще впереди. Уже через два дня компания окажется в настоящей блокаде, но это вовсе не означает, что новые смартфоны Huawei исчезнут с рынка в одночасье. На этот год у компании запланированы еще несколько анонсов и среди них линейка Huawei Nova 8.

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Первая информация об этой серии появилась неделю назад и уже сегодня в мы можем взглянуть на то, как будет выглядеть Nova 8. В сеть выложили фото передней части новинки, которые дают понимание, что смартфон получит OLED-дисплей с изогнутыми кромками по бокам и его частота обновления составит 120 Гц. В числе характеристик гаджета будет и сдвоенная фронтальная камера.

По слухам, линейка Huawei Nova 8 дебютирует до конца года и помимо базовой версии в нее войдут Nova 8 Pro и Nova 8 SE. «Прошка» предложит чип Dimensity 1000+, центральная модель серии будет построена на Dimensity 800U, а Nova 8 SE удостоится процессора Dimensity 800. Ценники на новинки будут в районе от $409 до $584.

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Источник: ithome