Huawei Nova 9 и Huawei Nova 9 Pro: названы ключевые характеристики

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Для своих новинок Huawei прикупила чип Snapdragon 778G и нарастила быструю зарядку

США ополчились на Huawei и китайской компании сейчас приходится туго на рынке смартфонов. Она как может балансирует в этой ситуации и даже пытается выпускать новинки. 23 сентября состоится презентация Huawei Nova 9, где компания предложит чип от Qualcomm, но он лишится важной черты — поддержки сетей 5G.

Инсайдеры сообщают, что Huawei Nova 9 предложит OLED‑дисплей разрешением FullHD+ и диагональю 6,57 дюйма, аккумуляторную батарею емкостью 4300 мАч с быстрой 66-ваттной проводной зарядкой и фронтальную камеру на 32-мегапикселя.

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В качестве аппаратной основы Huawei Nova 9 будет выступать платформа Snapdragon 778G и на тыльной стороне установят систему из четырех датчиков изображения, где главный на 50-мегапикселей и ассистировать ему будут модули на 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Помимо базовой версии представят и Huawei Nova 9 Pro, который также предложит OLED‑дисплей разрешением FullHD+, но его диагональ увеличится до 6,72 дюйма. Процессор, и камеры будут аналогичны тем, которые предлагает Huawei Nova 9, а вот емкость батарейки уменьшат до 4000 мАч, но компенсируют это быстрой 100-ваттной зарядкой. Обе новинки получат предустановленную HarmonyOS 2.1.

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Источник: gizmochina