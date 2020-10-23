Huawei по-прежнему неплохо зарабатывает, но делать это все сложнее

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Выручка Huawei выросла, но рентабельность бизнеса ухудшается

Назло всем врагам Huawei жива и продолжает сражаться за место под солнцем. Но, как показывают результаты третьего квартала, делать это компании все сложнее и под давлением санкций она понемногу гнется. Huawei удается все меньше зарабатывать и ее прибыль постепенно сокращается. Так, чистая рентабельность бизнеса компании за 9 месяцев нынешнего года составила 8%, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 8,7%.

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Тем не менее, Huawei все еще продолжает оставаться на плаву и неплохо зарабатывать. Так, по итогам третьего квартала 2020 года совокупная выручка от реализации продукции составила 217,3 млрд юаней и это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А всего за 9 месяцев нынешнего года Huawei удалось выручить 671,3 млрд юаней и это на 9,9% больше, чем годом ранее.

На данном этапе компания не теряет оптимизма и готова бороться и дальше. В частности, Huawei уверяет, что она сделает все возможное, чтобы найти решения, которые помогут ей выжить и двигаться вперед. Она не скрывает, что эпидемия коронавируса, карантинные меры и проблемы в цепочке поставок создали немало сложностей в ее работе. Но она полна решимости все преодолеть.

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Источник: mydrivers