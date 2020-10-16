Huawei тизерит особенности Mate 40

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Huawei Mate 40 предложит дисплей с повышенной герцовкой и необычную камеру

Не секрет, что 22 октября состоится презентация серии Huawei Mate 40, интерес к которой изрядно угас на фоне тех проблем что обрушились на компанию. А учитывая сведения, что до глобального рынка новинки доберутся не ранее следующего года, многие пользователи за пределами Китая не рассматривают аппараты линейки Mate 40 в качестве потенциальных приобретений.

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Чтобы не затеряться на фоне конкурентов и хоть как-то подогреть интерес к семейству Huawei Mate 40, компания начала выпускать тизеры, которые призваны намекнуть на какие-то особенности новинок. Один из них создан в виде короткого видео, где демонстрируется игра, посвященная межгалактическим сражениям.

Особо внимательные должны заметить, что в один момент счетчик остановился на цифре 90 и оснащение космического корабля обновляется. Судя по всему, таким образом компания намекает, что новинки получат дисплеи с частотой обновления 90 Гц. Правда, есть вероятность, что в случае с Pro-версией герцовка может достигнуть отметки 120 Гц.

Помимо видеотизера компания выложила в сеть рекламный плакат, который намекает на оформление основной камеры. Он дает понимание, что смартфон должен получить шестиугольный блок тыльной камеры и на правой грани кнопку питания окрасили в красный цвет. Предполагается, что такое исполнение основной камеры получат не все модели серии Mate 40, а только Mate 40 Pro +. Ожидается, что в качестве главного будет выступать датчик на 50 Мп Sony IMX700.

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Источник: sparrowsnews