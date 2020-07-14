Huawei все еще на коне: компания отчиталась о росте доходов в первой половине 2020

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Huawei – показатель неунывающей компании. Такое количество проблем, с которыми столкнулся китайский производитель, даже в самых воспаленных фантазиях придумать тяжело. А они все равно идут напролом, показывая удивительную выдержку. И вот, несмотря на ужасные условия для бизнеса, ничего не помешало китайскому техно-гиганту добиться заметного успеха на рынке. Более того, компания отметила значительный рост продаж.

На своем официальном сайте Huawei сообщила о выручке в 454 млрд. китайских юаней (около 64,9 млрд. долларов США) за первое полугодие 2020 года, что примерно на 13,1% больше, чем в 2019 году. Также за этот период производитель увеличил процент чистой прибыли с 8% до 9,2%.





Интересно, что таких результатов Huawei смогла достигнуть, несмотря на достаточно неудачный первый квартал, когда выручка выросла всего на 1,4%. Пандемия затронула всю мобильную индустрию, что привело к замедлению производства, закрытию розничных магазинов и отмене презентации некоторых ожидаемый устройств. Особенно сильно Huawei пострадала в течение первого квартала, когда пандемия находилась на пике своего развития в Китае.





К сожалению, такие позитивные новости все равно меркнут на фоне непрекращающихся санкции со стороны США и других стран. Недавно правительство Штатов продлило приказ о запрете на торговлю до мая 2021 года, а The Telegraph написали о том, что Великобритания может пересмотреть свое решение о допуске оборудования Huawei к непрофильным частям своих сетей 5G.

Как и всегда, мы следим за развитием событий.





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Источник: TechCrunch