Где купить дешевле?

Huawei запускает NFC-платежи в Украине

10.07.2020 156 0

С каждым годом в наших странах становятся все популярнее бесконтактные методы оплаты. Количество безналичных транзакций неуклонно растет и уже многие привыкли пользоваться смартфоном для совершения покупок. Следуя тренду, компания Huawei взялась за запуск NFC-платежей в Украине. А произойдет это в третьем квартале нынешнего года.

 

Huawei запускает NFC-платежи в Украине – фото 1

 

Партнер — EasyPay

 

Сразу скажем, что пока это не будет фирменный платежный сервис Huawei Pay. Помогать совершать бесконтактные платежи на смартфонах Huawei поможет украинская финансово-технологическая компания EasyPay. Обещают, что система будет работать на всех смартфонах Huawei, где есть NFC. Этот проект является детищем EasyPay и он независим от коммерческих банковских учреждений.

 

Что такое EasyPay

 

EasyPay — это самый крупный в Украине небанковский оператор платежных и финансовых сервисов, который владеет собственным платежным сервисом, позволяющим осуществлять платежи как офлайн, так и онлайн. Начал свою работу с 2007 года. Экосистема EasyPay (терминалы, сайт, приложения и сайты партнеров) позволяет осуществлять перевод средств на счета банков, интернет-магазинов и различных компаний. EasyPay сотрудничает с Apple Pay и Google Pay.

 

Источник: новое время

Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Huawei запускает NFC-платежи в Украине