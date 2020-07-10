Huawei запускает NFC-платежи в Украине

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С каждым годом в наших странах становятся все популярнее бесконтактные методы оплаты. Количество безналичных транзакций неуклонно растет и уже многие привыкли пользоваться смартфоном для совершения покупок. Следуя тренду, компания Huawei взялась за запуск NFC-платежей в Украине. А произойдет это в третьем квартале нынешнего года.

Партнер — EasyPay

Сразу скажем, что пока это не будет фирменный платежный сервис Huawei Pay. Помогать совершать бесконтактные платежи на смартфонах Huawei поможет украинская финансово-технологическая компания EasyPay. Обещают, что система будет работать на всех смартфонах Huawei, где есть NFC. Этот проект является детищем EasyPay и он независим от коммерческих банковских учреждений.

Что такое EasyPay

EasyPay — это самый крупный в Украине небанковский оператор платежных и финансовых сервисов, который владеет собственным платежным сервисом, позволяющим осуществлять платежи как офлайн, так и онлайн. Начал свою работу с 2007 года. Экосистема EasyPay (терминалы, сайт, приложения и сайты партнеров) позволяет осуществлять перевод средств на счета банков, интернет-магазинов и различных компаний. EasyPay сотрудничает с Apple Pay и Google Pay.

Источник: новое время