В Китае ажиотаж на смартфоны Huawei. Цены пошли на взлет

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Китайцы массово скупают устройства Huawei несмотря на рост цен

Белый дом ввел еще более жесткие ограничения в отношении Huawei в мае нынешнего года. Он вынудил производителей чипов прекратить с 15 сентября отгрузку продукции, созданной с использованием американских технологий и оборудования, в адрес китайской компании. Отныне она лишена возможности производить свои фирменные чипы Kirin и закупать процессоры на стороне.

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На фоне происходящего в Китае поползли вверх ценники на смартфоны Huawei. Цены на отдельные модели уже выросли на 40% по сравнению с январем нынешнего года. Так, например, стоимость и без того дорогого Huawei Mate 30 RS Porsche Design увеличилась на $443,7. В среднем стоимость устройств компании выросла на $60-74. Оптовые партии устройств скупают за считанные минуты. Торговцам электроники приходится спешить, ведь цены на устройства Huawei растут практически ежечасно.

Ажиотажный спрос на устройства компании в Китае продиктован тем, что многие решили успеть прикупить смартфоны, пока они не исчезли с продажи. Потребители понимают, что складских запасов процессоров надолго Huawei не хватит, поэтому в будущем они не смогут приобрести гаджеты этого производителя, ведь их выпуск будет прекращен.

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Аналитики говорят о том, что запаса комплектующих компании хватит где-то до середины следующего года. Естественно, что многое будет зависеть от того, каких темпов производства будет придерживаться Huawei. Скорее всего, она пойдет по пути уменьшения собственного модельного ряда, а также введет ограничения по количеству объема выпускаемых гаджетов.

Надо сказать, что китайские пользователи, движимые патриотическими чувствами, все время с момента ввода санкций в мае 2019 года, активно поддерживают Huawei своими трудовыми юанями, активно приобретая ее смартфоны. Именно на патриотизме китайцев и зиждется успех компании на рынке мобильных устройств в этом году. И надо отдать им должное, что сейчас они не отвернулись от Huawei, а продолжают активно покупать ее смартфоны.

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Источники: globaltimes, reuters