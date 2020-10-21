Huawei Y7a: «старая» модель под новым именем

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Huawei P Smart 2021 на ряде рынков будет известен как Huawei Y7a

Чем импонирует Huawei так это тем, что несмотря на все обрушившиеся на нее санкции со стороны США она не сдается и пытается справиться со всеми проблемами. И даже продолжает выпускать смартфоны и анонсировала среднего уровня Huawei Y7a. Правда, здесь производитель в очередной раз схитрил, и новинка является практически полной копией Huawei P Smart 2021.

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Huawei Y7a укомплектовали дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек, уже изрядно устаревшим процессором Kirin 710A и селфи-камерой на 8-мегапикселей. Оперативной памяти предложили 4 Гб и постоянной 64/128 Гб с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 512 Гб.

На задней панели Huawei Y7a установили основную камеру с четырьмя датчиками: 48 Мп со светосилой f/1.8 + 8 Мп (широкоугольный, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макродатчик). В арсенале устройства сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C, есть поддержка Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5.

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Питает смартфон аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, которую уместили внутри корпуса с габаритами 165,6х76,8х9,26 мм весом 206 грамм. Предложили и быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Руководит работой Huawei Y7a фирменная оболочка EMUI 10.1 на базе Android 10.

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Источник: gizmochina