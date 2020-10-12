Инсайдер рассказал, какие фишки можно ждать от нового iPhone 12

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Несмотря на то, что новые iPhone покажут совсем скоро, слухи все никак не могут перестать появляться.

Следующее крупное событие Apple намечено на завтра, но, судя по всему, слухов о новинках настолько много, что молчать не получится прямо до выхода устройств.

В Сети появилась новая информация о всей линейке iPhone 12. В свежей утечке внимание было уделено на возможности камер.

Информация утекла через Твиттер-аккаунт @PineLeaks, принадлежащий известному инсайдеру Максу Вайнбаху. К сожалению для любителей яблочной продукции, новая порция информации показала, что от камер лучше многого не ждать.

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Как бы активно не ходили слухи об уменьшении камеры TrueDepth, этого не случится. Вайнбах уточнил, что привычная «челка» уменьшится только на 5,4-дюймовом iPhone 12 mini, но при этом станет толще. Зато Apple добавят специальный «алгоритм динамического зонирования», который сделает разблокировку по лицу еще быстрее.

Также Вайнбах подтвердил слухи о новых функциях основных камер iPhone 12, в том числе об улучшенных возможностях масштабирования. Тем не менее, в основном нас ждет программный зум, из-за чего можно предположить, что сам телевик не получит заметного апгрейда. Однако сами фотографии должны стать качественнее за счет улучшения работы технологии Deep Fusion и HDR 3, который, в свою очередь, будет выполнять регулировку цвета и яркости.

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Последний слух относится к возможностям макро-съемки – Apple решила использовать для съемки с близкого расстояния ультраширик вместо того, чтобы ставить отдельный сенсор, добившись сопоставимого качества при помощи ПО.

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Источник: Phone Arena



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