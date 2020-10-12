Инсайдер рассказал, какие фишки можно ждать от нового iPhone 12
Несмотря на то, что новые iPhone покажут совсем скоро, слухи все никак не могут перестать появляться.
Следующее крупное событие Apple намечено на завтра, но, судя по всему, слухов о новинках настолько много, что молчать не получится прямо до выхода устройств.
В Сети появилась новая информация о всей линейке iPhone 12. В свежей утечке внимание было уделено на возможности камер.
Информация утекла через Твиттер-аккаунт @PineLeaks, принадлежащий известному инсайдеру Максу Вайнбаху. К сожалению для любителей яблочной продукции, новая порция информации показала, что от камер лучше многого не ждать.
Как бы активно не ходили слухи об уменьшении камеры TrueDepth, этого не случится. Вайнбах уточнил, что привычная «челка» уменьшится только на 5,4-дюймовом iPhone 12 mini, но при этом станет толще. Зато Apple добавят специальный «алгоритм динамического зонирования», который сделает разблокировку по лицу еще быстрее.
Также Вайнбах подтвердил слухи о новых функциях основных камер iPhone 12, в том числе об улучшенных возможностях масштабирования. Тем не менее, в основном нас ждет программный зум, из-за чего можно предположить, что сам телевик не получит заметного апгрейда. Однако сами фотографии должны стать качественнее за счет улучшения работы технологии Deep Fusion и HDR 3, который, в свою очередь, будет выполнять регулировку цвета и яркости.
Последний слух относится к возможностям макро-съемки – Apple решила использовать для съемки с близкого расстояния ультраширик вместо того, чтобы ставить отдельный сенсор, добившись сопоставимого качества при помощи ПО.
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Источник: Phone Arena
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