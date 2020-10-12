Где купить дешевле?

Инсайдер рассказал, какие фишки можно ждать от нового iPhone 12

12.10.2020 802 0

Несмотря на то, что новые iPhone покажут совсем скоро, слухи все никак не могут перестать появляться.

 

iPhone 12

 

Следующее крупное событие Apple намечено на завтра, но, судя по всему, слухов о новинках настолько много, что молчать не получится прямо до выхода устройств.

 

В Сети появилась новая информация о всей линейке iPhone 12. В свежей утечке внимание было уделено на возможности камер.

 

Информация утекла через Твиттер-аккаунт @PineLeaks, принадлежащий известному инсайдеру Максу Вайнбаху. К сожалению для любителей яблочной продукции, новая порция информации показала, что от камер лучше многого не ждать.

 

Читать также: Какими будут новинки из серии iPhone 12. Новые подробности﻿

 

Как бы активно не ходили слухи об уменьшении камеры TrueDepth, этого не случится. Вайнбах уточнил, что привычная «челка» уменьшится только на 5,4-дюймовом iPhone 12 mini, но при этом станет толще. Зато Apple добавят специальный  «алгоритм динамического зонирования», который сделает разблокировку по лицу еще быстрее.

 

iPhone 12 mini

 

Также Вайнбах подтвердил слухи о новых функциях основных камер iPhone 12, в том числе об улучшенных возможностях масштабирования. Тем не менее, в основном нас ждет программный зум, из-за чего можно предположить, что сам телевик не получит заметного апгрейда. Однако сами фотографии должны стать качественнее за счет улучшения работы технологии Deep Fusion и HDR 3, который, в свою очередь, будет выполнять регулировку цвета и яркости.

 

﻿Читать также: Какие упрощения предложат в iPhone 12 mini﻿

 

Последний слух относится к возможностям макро-съемки – Apple решила использовать для съемки с близкого расстояния ультраширик вместо того, чтобы ставить отдельный сенсор, добившись сопоставимого качества при помощи ПО.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

iPhone 12 все версии

 

Источник: Phone Arena


https://andro-news.com/news/vyshla-stabilnaya-oxygenos-11-dlya-oneplus-8-i-oneplus-8-pro.html Вышла стабильная OxygenOS 11 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro(в Адм. панель)

 

Apple iPhone 12
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 12.10.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Инсайдер рассказал, какие фишки можно ждать от нового iPhone 12