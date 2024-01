iPad Pro 2024 могут получить революционные OLED-дисплеи с тандемным стекингом

60

Яркость и прочность

Эксперты предполагают, что будущий iPad Pro 2024 получит дисплеи на основе OLED-технологии с поддержкой LTPO. Это будет впервые для планшетов Apple.

По словам аналитика Росса Янга, 11 и 12,9-дюймовые модели iPad Pro начнут использовать тандемный стекинг.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">There is alot more that can be said to the OLED panels. Первые OLED tabletы с LTPO, первые OLED tabletы с тандемом, скромным и долгосрочным жизнью OLEDs в tablets, lightest and thinnest OLEDs tablets, яки well due to glass thinning and TFE…</p>— Ross Young (@DSCCRoss) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/DSCCRoss/status/1743810788211789984?ref_src=twsrc%5Etfw">Janua 7, 2024</a></blockquote> <script https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Эта инновация позволит повысить прочность OLED-панелей в 4 раза и увеличить яркость дисплеев в 2 раза. Интересно, догнет ли Apple до рекордных 4500 нит яркости в OnePlus 12?

Но, как бы то ни было, новые iPad Pro 2024 станут самыми яркими планшетами в истории планшетов. Единственное, чего я не понимаю – почему бренд отказывается от MiniLED, ведь это развитие выглядело логично. Сначала MiniLED, а спустя несколько лет переход к MicroLED.

Итак, новые планшеты Apple с OLED экранами и тандемным стекингом имеют все шансы стать той причиной, по которой многие захотят обновить свои iPad – особенно 11-дюймовые, где до этого стоял обычный IPS.