iPhone 12 Pro Max разобрали и отметили несколько необычных решений

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Новый разбор iPhone 12 Pro Max показал, почему Apple уменьшили размер батарейки максимальной версии своей «трубки».

Как мы все знаем, Apple не любят делиться всеми характеристиками своих устройств. Компания получает удовольствие при использовании общих фраз и намеков, чтобы нельзя было придраться к их словам в лишний раз.

Обычно все характеристики мы получаем уже после того, как новые смартфоны компании проходят через всех умельцев Интернета. Лучше всего с этим помогают разборы смартфонов. И вот совсем недавно умельцы разобрали топовую версию iPhone 12 Pro Max, чтобы понять, как мыслили инженеры Apple при сборке нового смартфона с поддержкой 5G-сетей.

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Очевидно, iPhone 12 Pro Max является самой большой из четырех моделей iPhone, выпущенных Apple в этом году. Он действительно имеет самый большой аккумулятор среди четырех, но при этом сама батарейка стала меньше по сравнению с предыдущим поколением.

Как оказалось, iPhone 12 Pro Max оснащен L-образным аккумулятором емкостью 3687 мАч, что подтверждает прежние слухи. Компании действительно пришлось понизить емкость батареи – в iPhone 11 Pro Max она имела емкость 3,969 мАч. Однако это легко объяснить – производителю нужно было куда-то засунуть 5G-антенну.

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Apple пришлось перебрать расположение деталей iPhone, чтобы освободить место для больших модулей камеры и той самой 5G-антенны. Это привело к тому, что материнская плата переместилась на противоположную сторону. Умельцы отмечают, что материнская плата iPhone 12 Pro Max стала чуть короче, чем в iPhone 12 Pro. Возможно, это сделано, чтобы освободить место для большей батареи.

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Источник: seekdevice.com



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