iPhone 13 могут подорожать, но не так существенно, как ожидалось

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TSMC не будет слишком задирать ценники на чипы для Apple, другие покупатели окажутся в более невыгодном положении

iPhone всегда были достаточно дорогими смартфонами и цена на них склонна к росту. Как правило, пересмотр ценников связывают с удорожанием комплектующих, и аналогичная ситуация может произойти с iPhone 13. Среди главных причин увеличения ценников называли рост стоимости ключевого компонента — чипа Apple A15 Bionic. Несмотря на то, что компании удалось избежать перебоев с поставками процессоров, повлиять на их стоимость она не смогла.

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По более ранним слухам, TSMC уже уведомило своих партнеров, что с января следующего года цена на чипы вырастет на 20%. И это приличное удорожание. Но на днях один из аналитиков высказался в пользу того, что опасения о росте стоимости чипов для Apple слишком преувеличены. Для чипмейкера концерн из Купертино важный партнер и он приносит ему 20% всей прибыли. Поэтому TSMC увеличит стоимость Apple A15 Bionic всего на 3%, а не на 20% как предполагалось ранее.

Такой избирательный и привилегированный подход вызвал недовольство у прочих компаний-партнеров, которым придется отдавать на 20% больше за чипы, сошедшие с конвейера TSMC. К числу таких причисляют MediaTek, AMD и NVIDIA. Apple же предстоит принять решение: переложить на плечи пользователей рост стоимости чипа и сохранить собственную прибыль или же не повышать ценники на iPhone 13, сознательно пойдя на уменьшение своих доходов.

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По предварительной информации, Apple A15 Bionic создан с применением более продвинутого или второго поколения 5-нм техпроцесса. Первые итоги забега чипа в бенчмарках указывают на то, что в плане графической производительности прирост составит 13,7% по сравнению А14 Bionic, а также он превзойдет Exynos 2200 с графикой AMD.

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Источник: phonearena