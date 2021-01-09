iQOO показали официальные изображения iQOO 7

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iQOO 7 спешит в магазины – это показывает появление в Сети официальных изображений устройства.

На грядущий понедельник iQOO назначил презентацию долгожданного iQOO 7 в Китае. До сих пор компания только показала внешний вид специальной версии iQOO 7 с подзаголовком BMW Edition.

Сегодня же китайская фирма выпустила свежий рендер, показывающий внешний вид чёрного варианта смартфона.

Черный цвет iQOO 7 имеет необычную текстурированную поверхность на задней части. Пока неизвестно, будет ли такой же эффект использован на других расцветках.

Мы уже рассмотрели белый вариант iQOO 7 – обычное брендирование красной, черной и синей полосами BMW. Блок основной камеры, расположенный сзади, вмещает три объектива, а под ним находится глянцевая пластина, на которой размещена светодиодная вспышка. На фронтальной части мы видим отверстие для селфи-камеры.

iQOO 7 должен быть оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплее с разрешением Full HD+ и частоту обновления 120 Гц. Ожидаемо в экран iQOO 7 установлен сканер отпечатков пальцев. По слухам, iQOO 7 имеет толщину 8,7 мм и будет весить 209 граммов.

Сердцем устройства является топовый чип от Qualcomm Snapdragon 888. Процессору будет помогать немалое количество оперативной памяти вплоть до 12 ГБ. Скорее всего, в iQOO 7 будет установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч, который можно будет подзарядить с невероятно быстрой скоростью 120 Вт.

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Источник: Gizbot



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