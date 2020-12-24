Новый iQOO 7 порадует очень быстрой зарядкой мощностью 120 Вт

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Новый смартфон бренда iQOO – iQOO 7 – будет радовать владельца не только «быстрым» экраном, но и быстрой зарядкой.

iQOO уже достаточно давно работают над своим новым устройством, iQOO 7, в котором будет реализована поддержка невероятно быстрой зарядки мощностью 120 Вт прямо из коробки.

А вчера известный китайский инсайдер с ником Digital Chat Station рассказал, что устройство также будет оснащено 120-герцовым дисплеем, а быстродействие будет обеспечивать свежий чипсет Snapdragon 888. Кроме того, информатор сообщил, что выход устройства ожидается в середине января.

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Ранее на этой неделе iQOO 7 был замечен в руках нескольких киберспорстменов геймеров во время финала соревнований King Pro League. Также официальная страница iQOO в Weibo показала новое устройство, стилизованное под дизайн BMW. На задней панели виден большой блок камеры. По слухам, основной объектив камеры может иметь разрешение 48 Мп, а также поддержку оптической стабилизации.

Если все пойдет по плану компании, то презентации новой линейки iQOO 7 будет проведена совместно с показом новой версии iQOO UI – собственного графического интерфейса бренда, который, в свою очередь, основан на прошивке OriginOS от материнской компании Vivo. К сожалению, до сих пор не понятно, выйдет ли новая линейка на глобальный рынок, учитывая, что смартфоны iQOO обычно никуда не «уходят» за пределы Китая.

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Источник: Sparrows News



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