Объявлена дата презентации iQOO 7 с Snapdragon 888

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На 11 января назначен анонс флагмана iQOO 7

Еще достоверно неизвестно, когда Samsung представит серию Galaxy S21, но битву за право первым выпустить смартфоны с Snapdragon 888, она уже проиграла Xiaomi Mi 11. Но и флагман от Xiaomi долгое время не будет ходить в ранге единственного аппарата с топовым чипом Qualcomm на борту. Менее, чем через две недели состоится премьера iQOO 7, который будет базироваться на Snapdragon 888, и он станет вторым устройством на рынке с ним на борту.

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Суббренд Vivo официально подтвердил, что 11 января он устроит премьеру своего топового устройства. Но при этом он не стал раскрывать все подробности о том, какими характеристиками наделит новинку. Он лишь подтвердил наличие процессора Snapdragon 888, системы охлаждения, оперативки LPDDR5 и флеш-накопителя UFS 3.1.

Согласно той информации, которая ранее появлялась в сети, iQOO 7 удостоится дисплея диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и получит круглое отверстие под фронтальную камеру. Смартфону приписывают тройную тыльную камеру, где в качестве главного будет выступать модуль на 48-мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, дисплейный сканер отпечатков пальцев и быструю зарядку мощностью 120 Вт. Поставляться iQOO 7 будет с операционной системой Android 11 с фирменной надстройкой от производителя.

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Источник: mydrivers