iQOO порадует выходом нового среднебюджетного устройства

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Компания iQOO, специализирующаяся на выходе флагманов, решила выпустить среднебюджетник.

Похоже, что скоро суббренд Vivo, iQOO, представит в родном в Китае новый среднебюджетный смартфон. Такую информацию начали распространять инсайдеры и различные издания техно-тематики.

Причина появления новых слухов заключается в том, что неизвестный смартфон iQOO с номером модели V2054A появился на странице известной базы данных TENAA. На сайте TENAA появились все его технические характеристики, а также несколько изображений.

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Устройство оснащено 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, в котором производитель предусмотрел вырез в виде капли. В него встроена фронтальная камера с разрешением 8 Мегапикселей. На задней части устройства установлен блок основной камеры, состоящий из двух объективов: на 13 и 2 Мп.

Новый iQOO в TENAA

Смартфон iQOO V2054A имеет следующие размеры: 164,15 x 75,35 x 8,4 мм, а вес составляет 185,5 граммов. Кнопки регулировки громкости и кнопку питания можно найти на правой грани устройства. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

iQOO V2054A работает на базе неизвестного восьмиядерного чипсета, который работает на частоте до 2,0 ГГц. Объем памяти смартфона составляет 128 ГБ, а вариантов оперативной памяти будет три: на 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ. Его питание будет обеспечиваться емким аккумулятором на 4910 мАч, который поддерживает быструю зарядку.

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Источник: GSMArena



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