iQOO представили очередной крутой среднебюджетник iQOO U1

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iQOO продолжает бомбардировать нас новыми смартфонами почти каждый день. Совсем недавно мы рассказали о презентации iQOO Z1x - самого дешевого смартфона компании с поддержкой сетей 5G. Сегодня же китайский бренд без предупреждения выкатил еще один смартфон под названием iQOO U1.

Ценник аппарата стартует с отметки 171 долларов, делая U1 самым доступным смартфоном компании. На бумаге iQOO U1 – очень конкурентоспособный аппарат: большой дисплей на 6,53 дюймов, приличный процессор, емкий аккумулятор в сочетании с возможностью быстрой зарядки, а также основной блок камеры на три модуля.





Размеры iQOO U1 составляют 162,05 x 76,61 x 8,46 мм, а вес - 190 грамм. Дисплей выполнен по технологии IPS – свидетели ШИМа, можете успокоиться. Экран имеет разрешение Full HD+, а его площадь охватывает 90,72% пространства фронтальной панели.

В дисплее iQOO U1 можно заметить аккуратную «дырку» для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней стороне телефона, как мы уже сказали, расположен блок основной камеры на три объектива: 48-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный портретник и 2-мегапиксельный макро-объектив.





Работает наш подопечный на достаточно мощном процессоре от Qualcomm Snapdragon 720G. Для батарейки в 4500 мАч iQOO предлагается 18-ваттная быстрая зарядка. Да, не самый мощный зарядник, но это все еще достаточно шустро.

Крутится смартфон на собственном графическом интерфейсе компании iQOO UI на базе Android 10 работает. Сканер отпечатков пальцев в U1 располагается на боковой грани. Производитель предлагает голубой, черный и белый варианты расцветки. Стоимость различных вариантов iQOO U1: 6 ГБ + 64 ГБ -$171, 6 ГБ + 128 ГБ - $200, 8 ГБ + 128 ГБ - $228.





На данный момент iQOO U1 доступен только для предзаказа в Китае, а старт продаж намечен на 23 июля.

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Источник: Sparrows News