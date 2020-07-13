IQOO собрался представить самый дешевый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения

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Суббренд Vivo, IQOO, поражает многих сочетать технические характеристики и ценник. Похоже, что молодой бренд решили добавить к своему послужному списку еще одно достижение. В предыдущем месяце на платформе сертификации 3С был замечен смартфон с номером модели V2019A.

В то время предполагалось, что это может быть новинка от Vivo. Сейчас же в Сети появились новые данные об этом аппарате. Теперь мы точно знаем, что нас ждет расширение модельного ряда IQOO.

Недавно представленный IQOO Z1x является самым дешевым смартфоном бренда – около 230 долларов на рынке Китая. Похоже, что у IQOO есть планы по запуску ещё одного телефона с поддержкой сетей 5G, и эта новинка может стать самым дешевым 5G-смартфоном в мире.

IQOO V2019A имеет размеры 162,07 x 76,61 x 8,46 мм. Изображения смартфона пока недоступны, поэтому дизайн его передней и задней части не известен. Но известно, что устройство оснащено дисплеем диагональю 6,53 дюйма. Как и другие телефоны IQOO, скорее всего, нас ждет IPS-панель. Устройство оснащено аккумулятором емкостью в 4420 мАч. По слухам, аппарат будет продаваться с зарядным устройством на 18 Вт. Остальные технические характеристики смартфона пока неизвестны.

Учитывая ценник IQOO Z1x, нас ждет аппарат дешевле 200 долларов. Ждем больше информации в ближайшие дни.

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Источник: Gizmochina.com