iQOO Z1x с экраном 120 Гц и Snapdragon 765G стоит $228

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Сегодня компания Vivo представила очередное недорогое устройство под брендом iQOO. Эти смартфоны всегда отличались отличными характеристиками по очень приятным ценам, и iQOO Z1x не стал исключением.

iQOO Z1x официально представлен в Китае

Спецификации смартфона достойны хорошего суб-флагмана —﻿﻿﻿ 120 ГЦ 6,57-дюймовый IPS экран, занимающий 90,4% передней панели, Snapdragon 765G, продвинутая система жидкостного охлаждения, 8 ГБ оперативной памяти и быстрый совмещённый с кнопкой включения сканер отпечатка пальцев сбоку, который срабатывает за 0,16 секунд.

Камеры тоже не подвели. Основной модуль на 48 МП, 2-мегапиксельный датчик глубины и макро-сенсор, тоже на 2 МП. Большая батарея на 5000 мАч способна зарядиться до 52% всего за 30 минут благодаря быстрой 33 Вт зарядке.

Вот полный список спецификаций:

6,57" (2408 × 1080 пикселей﻿) FullHD+ IPS экран, соотношение сторон 20:9, HDR 10+, частота обновления 120 ГЦ

8-ядерный Snapdragon 765G

Версии памяти: 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x﻿ / 64 (128) ГБ хранилища UFS 2.1 или 8 ГБ LPDDR4X / 128 (256 ГБ) хранилища UFS 2,1

LPDDR4x﻿ хранилища UFS 2.1 или LPDDR4X хранилища UFS 2,1 Android 10 с фирменной оболочкой iQOO UI 1.0

Основная камера на 48 МП с диафрагмой f / 1,79 и электронной стабилизацией, датчик глубины на 2 МП, макро-сенсор на 2 МП

Фронтальная камера на 16 МП с диафрагмой f / 2,4

Сканер отпечатка пальцев сбоку, совмещён с кнопкой включения

3,5 мм аудиоразъём

Габариты: 164,20 × 76,50 × 9,06 мм; Вес: 199.5 г

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C﻿

Аккумулятора на 5000 мАч

Цена

Смартфон можно будет купить в трёх цветах: чёрный, синий и белый. Цена стартует всего с $228 за версию на 6 / 128, вариант с 128 ГБ постоянной памяти стоит $257. Если вы хотите приобрести версию с 8 ГБ ОЗУ, стоит готовиться к начальной цене $285 за версию на 8 / 128, а комплектация с 256 ГБ накопителя будет стоить $328. Уже сейчас смартфон можно заказать в Китае, но мы рекомендуем дождаться появления скидок, которые вы всегда можете найти в телеграм-канале Andro-Price.



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