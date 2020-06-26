iQOO готова перевернуть игру. Компания выпустит субфлагман за $200

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О новом iQOO Z1x мы знаем достаточно много, но производитель почему-то не хотел раскрывать какие-либо подробности об устройстве. Сегодня ситуация не изменилась, но инсайдеры раскрыли даже дату запуска первого недорого смартфона компании.

Смартфон представят в ближайшие дни

Аналитик из Китая уверенно заявил, что iQOO Z1x представят 2 июля. Он также снова намекнул на принадлежность новинки к среднему ценовому сегменту —﻿﻿ впервые в истории бренда.

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Помимо даты запуска, утечки раскрыли также большую часть спецификаций новинки. Теперь нам известно, что версия смартфона на 6/128 ГБ будет стоить всего 1400 юаней (примерно 200 долларов). Учитывая, что устройство оснастят продвинутым процессором Snapdragon 765G, большим 120 ГЦ IPS экраном диагональю 6,57" и ёмким аккумулятором на 5000 мАч предложение выглядит очень заманчиво.

Ещё слухи раскрыли, что iQOO Z1x получит быструю 33 Вт зарядку в комплекте, а за качество фото и видео в ответе будет система из трёх камер с основным модулем на 48 МП.

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Источник: gizmochina