Изображение ZTE Axon 20 5G от главы компании

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ZTE Axon 20 5G будет обычным современным смартфоном, но с невидимой фронталкой





1 сентября произойдет примечательное событие, которое можно будет назвать даже знаковым. Впервые на рынке появится смартфон с подэкранной камерой и совершить революцию намерен ZTE Axon 20 5G. Интересно, что есть множество компаний, у которых много денег и они вкладывают их в развитие технологий, но добиться успеха на поприще реализации камера под поверхностью дисплея не могут. А ZTE удалось?

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Ответ на этот вопрос мы получим на следующей неделе. Как-то слабо верится, что ZTE действительно удастся предложить зрелую технологию подэкранных камер. Очень похоже, что мы можем столкнуться с известным «китайским маркетингом», когда желаемое выдают за действительное. Но будем рады ошибиться в своем предположении.

Тем временем, глава мобильного подразделения ZTE Ни Фей опубликовал фото ZTE Axon 20 5G. Известно, что новинка будет весить 198 грамм, а ее толщина составит 7,9 мм. Похоже, что тыльная крышка стеклянная и основная камера получила систему из четырех датчиков. Что-либо сказать о лицевой панели и «невидимой» фронталке не получится.

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ZTE Axon 20 5G укомплектуют OLED-дисплеем диагональю 6,92 дюйма и, предполагается, что это панель от Visionox, разработанная специально для подэкранных камер. В его арсенале будет до 12 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной, селфи-камера на 16 Мп, аккумулятор емкостью 4120 мАч и основная камера с 64 Мп датчиком в качестве главного.

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Источник: mydrivers