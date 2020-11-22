Известный инсайдер «сливает» OnePlus 9 Pro

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Приготовьтесь разочароваться или очароваться дизайном OnePlus 9 Pro

От презентации OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro нас отделяют всего месяца три, если верить инсайдерам. Если это так, то уже скоро компания должна будет приступить к производственной фазе. А значит, инженерам предстоит твердо определиться с «железом», а дизайнерам — с их внешним видом. Возможно, предстоящий экстерьер OnePlus 9 Pro уже не является тайной и для нас с вами.

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Очередная порция секретных сведений, которые, по идее, не должны были попасть в руки журналистов до анонса флагмана, были досрочно слиты в сеть. По заявлению достаточно известного и авторитетного поставщика утечек, на представленных рендерах демонстрируется дизайн OnePlus 9 Pro.

Если эти сведения верны, то новинка не будет поражать воображение оригинальностью внешнего вида и рискует оказаться чуть ли не полной копией OnePlus 8T. Дизайн, без скидок, обычный, но актуальный и отвечает современным трендам. Основным отличием «девятки» от флагмана предыдущего поколения станет оформление основной камеры. Естественно, OnePlus 9 Pro будет отличаться более интересным и актуальным набором спецификаций.

«Прошка» получит изогнутый по кромкам AMOLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма и фронталку впишут в круглое отверстие в верхнем левом углу матрицы. Пожалуй, наибольший интерес вызывает набор датчиков основной камеры. Их будет четыре, где два из них миниатюрных размеров. Все прочие элементы привычно видеть на своих местах: порт USB Type-C, решетка для динамика, ползунок для переключения режимов и качелька для регулировки громкости.

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По части характеристик OnePlus 9 Pro инсайдер был скромен и не стал их озвучивать. Не сложно предположить, что мы увидим экран с частотой обновления не менее 120 Гц, чип Snapdragon 875, быструю зарядку на 65 Вт и новинку можно будет заряжать по беспроводу.

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Источник: twitter