Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11

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Краткая история оболочки OxygenOS

OxygenOS 11 новейшая оболочка OnePlus, которая начала приходит на актуальные смартфоны компании после выхода Android 11. С ее появлением пользователи смогут ощутить не только преимущества новой итерации зеленого робота, но и фирменные фишки собственной надстройки OnePlus. Однако далеко не всегда компания уделяла достаточно внимания развитию и скорости распространения программного обеспечения.

Свой путь OnePlus начала на рынок в 2013 году и с этого же времени можно брать как точку отсчета и развитие ПО для ее устройств. Если вас интересует с чего начинала компания и весь путь эволюционирования оболочки OxygenOS, тогда этот материал для вас.

Самодеятельность с CyanogenMod OS

Фирменная оболочка была в смартфонах OnePlus не всегда. OnePlus One дебютировал на рынке в 2014 году и его фишкой можно было смело назвать CyanogenMod 11S – основанную на Android 4.4 оболочку, серьезно расширяющую возможности смартфона в плане тонкой настройки «под себя». Плюс, Root-доступ из коробки. В свое время CyanogenMod была одной из популярных и перспективных кастомных прошивок, чье присутствие только добавляло интереса к OnePlus One. Она выглядела не так как у конкурентов и была не похожа на «колхозные переделки» зеленого робота. Это был чистой воды эксперимент, но во многом перспективный и многообещающий.

Почему же OnePlus сделала ставку на CyanogenMod? Сама оболочка только подчеркивала лучшие черты Android и при этом предлагала свои фишки. Она была минималистичной, функциональной и легкой. Тогда как интерфейсы других компаний были изрядно тяжеловесными и раздутыми. Для своего времени CyanogenMod был глотком свежего воздуха и как ни одно другое программное обеспечение подходило под дух новизны OnePlus One. Аппарат позиционировался как устройство для гиков и ПО полностью соответствовало этому.

В свое время Cyanogen OS устанавливали на избранные андроидофоны, среди которых вспомним Wileyfox Swift и Lenovo ZUK Z1. Даже Microsoft вложился в прошивку, но в итоге это не спасло проект от закрытия. Разногласия внутри компании Cyanogen Inc привели к тому, что оболочка приказала долго жить.

Первые шаги Oxygen OS

А OnePlus и того раньше рассталась Cyanogen Inc. Противоречия и конфликты со сторонними разработчиками привели к тому, что OnePlus One стал первым и последним устройством молодого стартапа со сторонней прошивкой. Компания принялась за создание фирменного интерфейса и поговаривают, что на первых порах ей помогли разработчики Oppo, причастные к созданию ColorOS.

Оболочка OnePlus получила название Oxygen OS для глобального рынка и HydrogenOS — для рынка Китая. Первая версия фирменного интерфейса мало чем отличалась от оригинальной версии зеленого робота, являясь лишь надстройкой, где бережно блюли «андроидную чистоту». Тут было минимум лишнего, дизайн был близок к аскетичному, отличался минимализмом и строгостью. Возможно, кому-то оболочка Oxygen OS показался скучной, но на тот момент компания как раз и преследовала такую цель.

Интересно, что первоначально HydrogenOS разрабатывали отдельно и она разительно отличалась от своего глобального собрата. Сама оболочка была экспериментальной и предлагала ряд серьезных отличий от глобальной версии. Но с 2016 года разработчики Hydrogen OS и Oxygen OS стали единой командой, чтобы ускорить процесс создания ПО и обе оболочки воплощали единую концепцию.

Сама Oxygen OS 1.0 дебютировала в апреле 2015 года и первыми смогли установить оболочку владельцы OnePlus One. Правда, чтобы это сделать им приходилось вручную прошивать смартфон, и далеко не все решились на эту авантюру. Фирменная оболочка Oxygen OS прописалась в смартфонах компании, начиная с OnePlus Two.

Сжатые сроки для создания фирменного интерфейса стали причиной того, что ранние сборки, основанные на Android Lollipop, были беспорядочными и плохо структурированными. Сбои и подтормаживания случались в оболочке Oxygen OS, хотя они и не были критичными.

Oxygen OS 3.0: все исправить

К чести разработчиков OnePlus, они оперативно устраняли баги и ошибки. Более того, они старательно доводили до ума фирменную оболочку и Oxygen OS 3.0 для OnePlus 3 была в числе сильных сторон смартфона, позволившая ему стать почти идеальной моделью для своего времени. Переход на Android Marshmallow помог сгладить острые углы. Настраиваемые программные клавиши, быстрая смена обоев и виджеты — все это выделяло оболочку Oxygen OS на фоне конкурентов и позволило говорить, что у компании появился свой интерфейс.

Обретение собственной индивидуальности с Oxygen OS 4.0 и 5.0

Объективно, первые три сборки фирменной прошивки OnePlus были попыткой найти замену Cyanogen OS. Но именно четвертая стала той, которая пленила пользователей. Она нашла свою реализацию в OnePlus 5 и базировалась на Android Nougat.

Это был самый быстрый и технически совершенный носитель почти «чистого Android». Именно тут в полной мере раскрылась идеология оболочки OxygenOS — максимально быстрая система с минимальными доработками. Баги и сбои ушли, сама система была создана без излишеств. Oxygen OS 4.0 принесла с собой режим чтения, фильтр синего цвета, режим «Не беспокоить» и ряд косметических дополнений. При этом был сохранен стиль Android, но пользовательские настройки от OnePlus вышли на первый план.

OxygenOS 5 на базе Android Oreo стала продолжением концепции, заложенной предшественниками. Оболочка предложила жесты навигации в стиле iOS, улучшенный игровой режим, функцию распознавания лица, параллельные приложения и прочие настройки интерфейса. Кому-то приглянулось стоковое приложение для камеры, а также набор инструментов для редактирования видео.

От версии к версии — путь к совершенству

С появлением OnePlus 6T свет увидела оболочка Oxygen OS 9.0 на основе Android Pie. Компания лихо перескочила с пятой версии на девятую, а все по причине того, чтобы было решено давать порядковые номера оболочки отвечающие нумерации версии зеленого робота. Тут усовершенствовали систему жестового управления и режим «Не беспокоить», доработали игровой режим и предложили адаптивную поддержку батареи. А позже OnePlus предложила такие фишки как Zen Mode и Dark Mode 2.0.

Версия Oxygen OS 10.0 стала еще одним редизайном пользовательского интерфейса, предложив расширенные разрешения для определения местоположения и новые настройки значков быстрых настроек. В прошивку добавлены функции интеллектуального отображения информации на внешнем дисплее, Game Space для более удобного игрового процесса и блокировка спама в сообщениях.

Наши дни: OxygenOS 11

Оболочка Oxygen OS 11 на базе Android 11 добавляет функцию Always on Display и дальнейшие настройки темного режима. Акцент сделан на настройках, позволяющих пользоваться устройством одной рукой. Также есть новый стиль журнала для приложения Галерея и переработали ряд элементов пользовательского интерфейса, которые не столько несут с собой функциональную нагрузку, сколько улучшают визуальное восприятие от оболочки.

Но без доли критики не обошлось. Многие отмечают визуальную схожесть OxygenOS 11 с One UI от Samsung и отход от самой первоначальной концепции оболочки. Так это или нет, каждый волен решать сам. Но нужно понимать, что компании нужно развивать OxygenOS и тут не избежать отхода от «чистого» Android. Такое решение неизбежно вызовет споры. А какая версия Oxygen OS от OnePlus стала для вас лучшей? Что нравится, а что хотелось бы изменить или улучшить?

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