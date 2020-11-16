Где купить дешевле?

Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11

16.11.2020 243 1

Краткая история оболочки OxygenOS

OxygenOS 11 новейшая оболочка OnePlus, которая начала приходит на актуальные смартфоны компании после выхода Android 11. С ее появлением пользователи смогут ощутить не только преимущества новой итерации зеленого робота, но и фирменные фишки собственной надстройки OnePlus. Однако далеко не всегда компания уделяла достаточно внимания развитию и скорости распространения программного обеспечения.

 

Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11 – фото 1

 

Свой путь OnePlus начала на рынок в 2013 году и с этого же времени можно брать как точку отсчета и развитие ПО для ее устройств. Если вас интересует с чего начинала компания и весь путь эволюционирования оболочки OxygenOS, тогда этот материал для вас.

 

Самодеятельность с CyanogenMod OS

 

Фирменная оболочка была в смартфонах OnePlus не всегда. OnePlus One дебютировал на рынке в 2014 году и его фишкой можно было смело назвать CyanogenMod 11S – основанную на Android 4.4 оболочку, серьезно расширяющую возможности смартфона в плане тонкой настройки «под себя». Плюс, Root-доступ из коробки. В свое время CyanogenMod была одной из популярных и перспективных кастомных прошивок, чье присутствие только добавляло интереса к OnePlus One. Она выглядела не так как у конкурентов и была не похожа на «колхозные переделки» зеленого робота. Это был чистой воды эксперимент, но во многом перспективный и многообещающий.

 

Почему же OnePlus сделала ставку на CyanogenMod? Сама оболочка только подчеркивала лучшие черты Android и при этом предлагала свои фишки. Она была минималистичной, функциональной и легкой. Тогда как интерфейсы других компаний были изрядно тяжеловесными и раздутыми. Для своего времени CyanogenMod был глотком свежего воздуха и как ни одно другое программное обеспечение подходило под дух новизны OnePlus One. Аппарат позиционировался как устройство для гиков и ПО полностью соответствовало этому.

 

Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11 – фото 2

 

В свое время Cyanogen OS устанавливали на избранные андроидофоны, среди которых вспомним Wileyfox Swift и Lenovo ZUK Z1. Даже Microsoft вложился в прошивку, но в итоге это не спасло проект от закрытия. Разногласия внутри компании Cyanogen Inc привели к тому, что оболочка приказала долго жить.

 

Первые шаги Oxygen OS

 

А OnePlus и того раньше рассталась Cyanogen Inc. Противоречия и конфликты со сторонними разработчиками привели к тому, что OnePlus One стал первым и последним устройством молодого стартапа со сторонней прошивкой. Компания принялась за создание фирменного интерфейса и поговаривают, что на первых порах ей помогли разработчики Oppo, причастные к созданию ColorOS.

 

Оболочка OnePlus получила название Oxygen OS для глобального рынка и HydrogenOS — для рынка Китая. Первая версия фирменного интерфейса мало чем отличалась от оригинальной версии зеленого робота, являясь лишь надстройкой, где бережно блюли «андроидную чистоту». Тут было минимум лишнего, дизайн был близок к аскетичному, отличался минимализмом и строгостью. Возможно, кому-то оболочка Oxygen OS показался скучной, но на тот момент компания как раз и преследовала такую цель.

 

Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11 – фото 3

 

Интересно, что первоначально HydrogenOS разрабатывали отдельно и она разительно отличалась от своего глобального собрата. Сама оболочка была экспериментальной и предлагала ряд серьезных отличий от глобальной версии. Но с 2016 года разработчики Hydrogen OS и Oxygen OS стали единой командой, чтобы ускорить процесс создания ПО и обе оболочки воплощали единую концепцию.

 

Сама Oxygen OS 1.0 дебютировала в апреле 2015 года и первыми смогли установить оболочку владельцы OnePlus One. Правда, чтобы это сделать им приходилось вручную прошивать смартфон, и далеко не все решились на эту авантюру. Фирменная оболочка Oxygen OS прописалась в смартфонах компании, начиная с OnePlus Two.

 

Сжатые сроки для создания фирменного интерфейса стали причиной того, что ранние сборки, основанные на Android Lollipop, были беспорядочными и плохо структурированными. Сбои и подтормаживания случались в оболочке Oxygen OS, хотя они и не были критичными.

 

Oxygen OS 3.0: все исправить

 

К чести разработчиков OnePlus, они оперативно устраняли баги и ошибки. Более того, они старательно доводили до ума фирменную оболочку и Oxygen OS 3.0 для OnePlus 3 была в числе сильных сторон смартфона, позволившая ему стать почти идеальной моделью для своего времени. Переход на Android Marshmallow помог сгладить острые углы. Настраиваемые программные клавиши, быстрая смена обоев и виджеты — все это выделяло оболочку Oxygen OS на фоне конкурентов и позволило говорить, что у компании появился свой интерфейс.

 

Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11 – фото 4

 

Обретение собственной индивидуальности с Oxygen OS 4.0 и 5.0

 

Объективно, первые три сборки фирменной прошивки OnePlus были попыткой найти замену Cyanogen OS. Но именно четвертая стала той, которая пленила пользователей. Она нашла свою реализацию в OnePlus 5 и базировалась на Android Nougat.

 

Это был самый быстрый и технически совершенный носитель почти «чистого Android». Именно тут в полной мере раскрылась идеология оболочки OxygenOS — максимально быстрая система с минимальными доработками. Баги и сбои ушли, сама система была создана без излишеств. Oxygen OS 4.0 принесла с собой режим чтения, фильтр синего цвета, режим «Не беспокоить» и ряд косметических дополнений. При этом был сохранен стиль Android, но пользовательские настройки от OnePlus вышли на первый план.

 

Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11 – фото 5

 

OxygenOS 5 на базе Android Oreo стала продолжением концепции, заложенной предшественниками. Оболочка предложила жесты навигации в стиле iOS, улучшенный игровой режим, функцию распознавания лица, параллельные приложения и прочие настройки интерфейса. Кому-то приглянулось стоковое приложение для камеры, а также набор инструментов для редактирования видео.

 

От версии к версии — путь к совершенству

 

С появлением OnePlus 6T свет увидела оболочка Oxygen OS 9.0 на основе Android Pie. Компания лихо перескочила с пятой версии на девятую, а все по причине того, чтобы было решено давать порядковые номера оболочки отвечающие нумерации версии зеленого робота. Тут усовершенствовали систему жестового управления и режим «Не беспокоить», доработали игровой режим и предложили адаптивную поддержку батареи. А позже OnePlus предложила такие фишки как Zen Mode и Dark Mode 2.0.

 

Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11 – фото 6

 

Версия Oxygen OS 10.0 стала еще одним редизайном пользовательского интерфейса, предложив расширенные разрешения для определения местоположения и новые настройки значков быстрых настроек. В прошивку добавлены функции интеллектуального отображения информации на внешнем дисплее, Game Space для более удобного игрового процесса и блокировка спама в сообщениях.

 

Наши дни: OxygenOS 11

 

Оболочка Oxygen OS 11 на базе Android 11 добавляет функцию Always on Display и дальнейшие настройки темного режима. Акцент сделан на настройках, позволяющих пользоваться устройством одной рукой. Также есть новый стиль журнала для приложения Галерея и переработали ряд элементов пользовательского интерфейса, которые не столько несут с собой функциональную нагрузку, сколько улучшают визуальное восприятие от оболочки.

 

Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11 – фото 7

 

Но без доли критики не обошлось. Многие отмечают визуальную схожесть OxygenOS 11 с One UI от Samsung и отход от самой первоначальной концепции оболочки. Так это или нет, каждый волен решать сам. Но нужно понимать, что компании нужно развивать OxygenOS и тут не избежать отхода от «чистого» Android. Такое решение неизбежно вызовет споры. А какая версия Oxygen OS от OnePlus стала для вас лучшей? Что нравится, а что хотелось бы изменить или улучшить?     

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿                

OnePlus OxygenOS
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.11.2020

Комментарии

Витальевич Александр 0
На OnePlus 5t (на мой взгляд) лучшая прошивка была на Android 8.1 Oxygen OS 5.1.7. Но не хватает темной темы от Android 10 OxygenOS 10.0.0!
На 8.1 (OOS 5.1.7) автономность на высоте!
17.11.2020 00:23

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Эволюция оболочки смартфонов OnePlus: от CyanogenMod OS до OxygenOS 11