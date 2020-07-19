Какая очередная проблема скрывается в Google Pixel 4 XL

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Так сложилось, что смартфоны Pixel «славятся» тем, что они изобилуют различными косяками. Характер неполадок совершенно разный, но зачастую многие из них объединяет их программная природа и исправляли их выпуском обновлений. В этот раз владельцы Google Pixel 4 XL сталкиваются с тем, что задняя тыльная панель смартфона начала отклеиваться.

Причины

О проблемах со смартфонами начали сообщать их владельцы на форуме Reddit и форуме службы поддержки Google. На данный момент проблема не носит массовый характер, но количество жалоб неуклонно растет. Оказывается, отклеивание задней поверхности могли спровоцировать некачественные разъемы аккумулятора. По крайней мере, в пользу такой причины дефекта высказался один из сотрудников авторизированного партнера по ремонту техники Google. По его словам, контакты хрупкие и со временем ломаются, провоцируя «вздутие» батареи и тыльной панели.

«Детская» болезнь

Он утверждает, что это обычная проблема для смартфонов серии Pixel 4. Но по каким-то причинам Google игнорирует ее и ничего не делает, чтобы кардинально решить ее. Не редки случаи, когда после замены Pixel 4 XL из-за поломки разъемов аккумулятора, пользователи вновь сталкиваются с ней в новых устройствах.

Сама Google никак не комментирует ситуацию, и специалисты рекомендуют владельцам устройств, которые столкнутся с подобным дефектом, обращаться в службу поддержки компании и требовать замены аппаратов.

Источник: mydrivers

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