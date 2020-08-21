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Какие чипы получат Xiaomi Mi CC10 и Mi CC10 Pro

21.08.2020 828 0

Xiaomi Mi CC10 и Xiaomi Mi CC10 Pro должны оснастить чипами Qualcomm, но у одного он будет флагманским

 

В июле прошлого года были представлены смартфоны Xiaomi Mi CC9 и CC9e. Они стали модифицированными версиями флагмана Xiaomi Mi 9 с рядом изменений в части характеристик. Прошел год, но новинки так и не обрели преемников. Сама компания никак не выдает своих планов выпустить Xiaomi Mi CC10, но ранее инсайдеры уверяли, что премьера смартфона состоится.

 

Какие чипы получат Xiaomi Mi CC10 и Mi CC10 Pro – фото 1

 

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Предполагается, что работы над ним идут и его кодовое имя в недрах Xiaomi — Cas. В пользу того, что компания готовит к релизу такую модель, указывает информация с базы данных бенчмарка Geekbench 5. Кроме того, удалось узнать, что базируется она на Snapdragon 865, обладает 8 Гб оперативной памяти и программным обеспечением Android 10. По итогам многоядерного теста смартфон набрал 2880 баллов, а в одноядерном — 674.

 

Какие чипы получат Xiaomi Mi CC10 и Mi CC10 Pro – фото 2

 

Напомним, что в июне в сети мелькали сведения, что Xiaomi Cas будет устройством с 108 Мп датчиком в основной камере и предложит поддержку 120-кратного зума. Ходят слухи, что компания готовится представить Xiaomi Mi CC10 и Mi CC10 Pro, где именно «прошка» предложит чип Snapdragon 865, а базовый вариант удостоится новой SoC Snapdragon 775G. Если эти сведения верны, то испытание Geekbench прошел Xiaomi Mi CC10 Pro.

 

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Источник: gizchina

Xiaomi Mi CC10 Xiaomi Mi CC10 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.08.2020

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Какие чипы получат Xiaomi Mi CC10 и Mi CC10 Pro