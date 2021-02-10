Какие смартфоны Xiaomi обновит до MIUI 13

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Обещают, что обновление до MIUI 13 получат все модели, вышедшие в течение 2-х лет

Xiaomi говорила, что MIUI 12.5 — убойная и чудная. Что это лучшая в мире надстройка Android для смартфонов, которая стала еще лучше. Но реальность разочаровала, обещания компания не сдержала. Ей так и не удалось сделать прошивку стабильной и безглючной. Получается, что разработчики MIUI никуда не годятся или компания создала для них условия, которые не позволяют сделать хорошое программное обеспечение.

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Возможно, все будет иначе с MIUI 13. Поговаривают, что новую оболочку должны выкатить в этом месяце. Какие новшества и изменения принесет с собой MIUI 13 нам остается только гадать. Как и нет четко понимания, какие устройства компания решит обновить до новой версии фирменной оболочки. А вот известный сетевой информатор Digital Chat Station уверяет, что он знаком с планами компании по обновлению.

По его словам, Xiaomi планирует обновить до MIUI 13 все модели, которые вышли в течение 2-х лет. А вот какие именно аппараты войдут в 2-х летний период остается гадать. Это могут быть все смартфоны, вышедшие в 2020 и 2021 годах, а могут быть аппараты, выпущенные с середины 2019 года по дату анонса MIUI 13 в этом году. Напомним, что ранее сообщили, что первым с новой оболочкой «из коробки» будет Xiaomi Mi Mix 4.

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Источник: gizmochina