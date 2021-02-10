Смартфоны Xiaomi с подэкранной камерой. Когда ждать?

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Парад смартфонов с камерой под дисплеем начнется с третьего квартала

Производители взяли курс на безрамочность и одним из препятствий на пути достижения пресловутой полноэкранности является фронтальная камера. Полное отсутствие вырезов — самая желанная цель. К ней стремятся многие компании, среди которых и Xiaomi. И по информации китайских сетевых источников она работает над тремя смартфонами с подэкранной камерой.

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Первый из них должен дебютировать в третьем квартале нынешнего года, второй мы увидим до конца 2021 года, а вот выход третьего придется подождать до следующего года. С большой долей вероятности откроет парад устройств с подэкранной камерой Xiaomi Mi Mix 4. Ему приписывают какой-то особый дисплей, который не только обладает необходимой прозрачностью в месте расположения фронталки, но и позволит выводить на экран картинку отличного качества.

Помимо хорошей матрицы, Xiaomi Mi Mix 4 предложит топовую начинку. Ему приписывают чип Snapdragon 888, батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой. Стоить флагман будет соответствующе. По слухам, прайс должен быть в районе $930. Если этот прогноз сбудется, то по цене Xiaomi Mi Mix 4 далеко не уйдет от Xiaomi Mi 11 Ultra.

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Источники: mydrivers, mydrivers