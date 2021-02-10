В России запретили смартфоны Samsung. Ответ компании

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Компания работает в привычном режиме, смартфоны не исчезли с продажи

Вчера в Интернете активно форсили новость, что 61 модель смартфонов Samsung запретили ввозить, хранить и продавать на территории России. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы. Причина — Samsung Pay нарушает условия патента, правообладателем которого является компания Sqwin.

Samsung решила дать комментарий об этой ситуации. Она сообщила, что работает в привычном режиме и не планирует вносить изменения в операционную деятельность. На данный момент на решение суда подана жалоба и оно не вступило в законную силу, а поэтому торговля смартфонами компании продолжается.

Целый ряд экспертов сходятся во мнении, что Samsung стала жертвой патентного тролля. Это такая «пиявка», которая выкупает чужие патенты, потом пытается посредством них засудить «виноватого», надеясь неплохо поживиться за счет жертвы. Многие хотят, чтобы Samsung положила конец патентному троллингу и все стало на свои места.

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Нам остается наблюдать за развитием событий. Ведь, если южнокорейский гигант все же проиграет в этом споре, никто не гарантирует, что Sqwin не возьмется за Apple и Google, ведь их платежные системы схожи с теми, которые указаны в патенте.

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Источник: iz.ru