Samsung начал отправку обновления One UI 2.5 для планшета Galaxy Tab S6

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Samsung решил обновить свой прошлогодний флагманский планшет Galaxy Tab S6 до актуальной версии прошивки.

Samsung приступил к отправке последней версии своего графического интерфейса One UI 2.5 на прошлогодний флагманский планшет Galaxy Tab S6. Обновление принесет сентябрьский патч безопасности Android.

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По данным издания SamMobile, в настоящее время обновление распространяется на территории Германии для моделей Wi-Fi и LTE. Версии прошивок T860XXU3BTI2 и T865XXU4BTI1 соответственно.

В обновлении One UI 2.5 представлен целый ряд новых функций для Galaxy Tab S6, включая улучшенную поддержку мультиоконности, улучшение работы боковой панели и беспроводная работа DeX. Последняя функция позволяет пользователям запускать DeX на совместимых телевизорах без кабеля. Владельцы Galaxy Tab S6 также заметят улучшение работы Wi-Fi. Кроме того в прошивку добавлено меню просмотра скорости Wi-Fi

Также владельцы Galaxy Tab S6 с One UI 2.5 смогут быстро подключиться к сети Wi-Fi, запросив пароль от устройства, которое уже подключено к этой сети. Что-то похожее есть, например, в MIUI от Xiaomi.

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Пока что, по сообщениям пользователей, обновление распространяется только на территории Германии, то есть до глобального запуска придется немного подождать. Но вы можете проверять обновления вручную, открыв пункт «Настройки», «Обновления программного обеспечения», и нажав «Скачать и установить». Также в Сети уже можно найти архив с обновлением, но многие советуют для спокойствия дождаться ОТА-обновления.

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Источник: SamMobile



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