Какой смартфон оказался самым популярным в мире

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Назвали самые продаваемые смартфоны в мире

Что думаете о том, какой смартфон стал самым продаваемым в третьем квартале нынешнего года? У аналитиков компании Canalys уже есть ответ на этот вопрос, который они дали по итогам собственных исследований, ориентируясь на цифры отгруженных моделей в магазины.

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Самым продаваемым смартфоном по итогам третьего квартала нынешнего года был признан iPhone 11. И это уже три квартала подряд как эта модель носит корону самого популярного смартфона в мире. Согласно данным экспертов, в третьем квартале этого года концерн из Купертино отгрузил 16 млн единиц устройств. Серебро взял iPhone SE с результатом 10 млн поставленных смартфонов. Замкнул тройку лидеров Samsung Galaxy A21s, который лишь немного уступил «бюджетному» айфону.

В топ-5 самых популярных сумели пробиться Samsung Galaxy A11 и Galaxy A51. В десятку самых продаваемых попали также Redmi Note 9/Redmi 10X 4G, Redmi 9, Samsung Galaxy A31, Redmi 9A и Galaxy A01 Core. Получается, что хитами продаж стали модели только от трех компаний: Apple, Samsung и Xiaomi.

Больше всех смартфонов в топ-10 самых продаваемых делегировал южнокорейский гигант — 5. Успехом можно считать представительство устройств Xiaomi в десятке самых популярных. Не зря же китайская компания стала третьей на мировом рынке мобильных устройств по итогам третьего квартала нынешнего года.

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Источник: androidauthority