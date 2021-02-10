Камера-перископ: когда появится в iPhone и что это даст

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Перископическая камера появится в iPhone в 2022 году

Apple была в числе тех компаний, которая в числе первых выпустила смартфон с двойной основной камерой. Но впоследствии она не стала уподобляться другим производителям по части наращивания количества датчиков. Тогда, когда другие начали устанавливать по четыре модуля на тыльной стороне, Apple продолжала предлагать по два сенсора в iPhone. В 2019 году появился «яблочный» смартфон с тремя датчиками, но при этом каких-то серьезных изменений по части «железа» в последние годы не происходит.

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В этом году также не стоит ждать серьезных аппаратных преобразований. Известный аналитик Минг-Чи Куо говорит о том, что только в 2022 году мы увидим переход камер iPhone на новый уровень. В частности, планируется уменьшить количество комплектующих в каждом датчике, cделать их более целостными, объединив часть компонентов. Это позволит повысить надежность камер и уменьшить их габариты.

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Ожидается, что новая конструкция камер iPhone позволит увеличить количество линз. Так, начиная с 2011 года в смартфонах Apple предлагают по пять линз, а изменения касаются датчиков и прочих компонентов. Тогда как в 2022 году новые iPhone предложат 7-линзовые камеры.

Но помимо увеличения линз еще одним существенным новшеством может стать установка перископической камеры. Производители Android-смартфонов уже активно используют подобные датчики в своих флагманах, чтобы обеспечить оптическое приближение изображений без потери качества. Применение камеры-перископа позволит довести оптический зум в iPhone до 10х и даже больше.

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Источник: macrumos