Карл Пей дразнит первым смартфоном Nothing?

368

Хотя ничего не мешает компании намекать на что угодно, но не на смартфон

В прошлом году компанию OnePlus покинул один из ее основателей Карл Пей. Событие активно освещалось в профильных изданиях и все сделано было так, чтобы создалось впечатление, что он ушел «громко хлопнув дверью» не согласившись на слияние OnePlus и Oppo. Но прошло немного времени, и ситуация уже видится немного иначе.

Есть вероятность того, что компания Nothing, основанная Карлом Пеем является очередным маркетинговым проектом BBK Electronics. А сама история с уходом основателя OnePlus лишь удачно разыгранная карта для повышения информационного шума и привлечения внимания к новому бренду. BBK вновь принялась за создание легенды и ее развития. В то, что Nothing не так уж и самостоятельная «боевая» единица. Достаточно посмотреть на характеристики и дизайн Nothing Ear (1), чтобы увидеть знакомые черты Oppo Enco X.

А тут еще в прошлом году стало известно, что Nothing выйдет на рынок смартфонов. Подтвердится это или нет, узнаем позже. Но намеки на выход мобильного устройства Кар Пей делает. Именно так можно расценить его посты в Twitter, где он делает заявления «снова на Android» и «Android 12 — это хорошо». Интересно, что в диалог с ним вступили модераторы официальных страничек Android и Snapdragon, словно приглашая к сотрудничеству.

Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но в любом случае ждать много от первого смартфона Nothing не стоит. За основу вполне могут взять какое-то из устройств OnePlus или Oppo, дав лишь ему оригинальный экстерьер. А еще будет любопытно посмотреть, какую оболочку может получить новинка.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

Источник: twitter